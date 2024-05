Aplicativo salvou mais de 11 mil pessoas no Rio Grande do Sul

Um grupo de voluntários ligados ao Centro Universitário Ritter dos Reis, em Porto Alegre, desenvolveu, em menos de dois dias, um aplicativo para quem precisa de resgate ou sabe de informações de quem está em risco. Chamada de SOS RS!, a ferramenta foi responsável por 11.619 vidas salvas desde o início das fortes chuvas que castigaram o território gaúcho.





O web app foi criado por professores das áreas de Comunicação, Ciência da Computação e Arquitetura da UniRitter e permite que quem precise de socorro envie sua localização para a Defesa Civil, equipes de resgate voluntária e demais forças de segurança. Segundo o site da iniciativa, até o momento o SOS RS registrou e encaminhou 2.250 chamados com pedidos de resgate para 23.850 pessoas, colaborando com 12.220 resgatados.

“Um publicitário que já estava mobilizando resgates entre amigos, mais professores da instituição e uma amiga voluntária somaram para criar uma operação que, com o apoio de diversas iniciativas civis de resgate, profissionais vinculados a forças oficiais como defesa civil, FAB, corpo de bombeiros e exército, já confirmou e registrou a baixa de 323 dessas solicitações, totalizando a confirmação de 11.619 pessoas salvas”, diz um trecho.







A equipe acredita que o número de resgatados seja maior, uma vez que parte da população está sem acesso à comunicação. Por isso, o grupo conta com um contato para fazer a verificação e a baixa de registro para manter as solicitações que ainda precisam ser encaminhadas atualizadas.







Quem precisa de resgate preenche um formulário com informações como endereço, número de pessoas, se há crianças ou pessoas com deficiência e alguma forma de contato. As equipes de salvamento devem mandar um e-mail com nome e telefone para receber a senha do app. Os pedidos de resgate podem ser acompanhados também pelo site.







O centro universitário também mantém um abrigo em um de seus campi. Além de doações de alimentos, itens de higiene pessoal, material de limpeza e ração para pets, a instituição pede ajuda para confeccionar e distribuir roupas de frio plus size para os desabrigados.







Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, até a manhã desta terça-feira (21/5), 82.666 pessoas e 12.358 animais foram resgatados em 464 municípios atingidos. Os abrigos acolheram 72.561 pessoas e 581.633 estão desalojadas. Oitenta e cinco pessoas ainda estão desaparecidas.







O balanço ainda aponta que 806 pessoas estão feridas e 161 morreram devido às ocorrências das chuvas. No total, 2.339.508 pessoas foram afetadas.