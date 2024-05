Um dos agressores usa muletas e saiu do lado do passageiro para brigar

Dois homens foram flagrados agredindo um motorista de aplicativo na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na pista sentido Zona Sul.

O caso foi gravado por uma câmera a bordo do veículo do motorista e aconteceu no último sábado (18).

A confusão teria começado após a vítima buzinar depois de ser fechado pelo carro dos agressores.





As imagens mostram o motorista de um carro preto descendo e avançando contra a vítima. Um passageiro que estava no carona desembarca de muletas e também participa das agressões.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra) como lesão corporal e dano. Os policiais tentam identificar os agressores.