Policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam, no sábado (18), uma babá acusada de agredir a criança de 8 meses que estava sob seus cuidados. Ela foi localizada e detida em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. A ação ocorreu após investigações da distrital, que recebeu denúncia das atitudes da mulher e passou a monitorar a suspeita.







Ao analisar imagens de câmeras de segurança, foi possível observar a babá tendo atitudes agressivas com a criança na brinquedoteca do prédio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo os agentes, a conduta foi tipificada como tortura-castigo. Além disso, outros vídeos mostram a mulher pintando as unhas e a criança estando desassistida.

De acordo com os pais do bebê, os dois já tinham percebido condutas agressivas da mulher, mas nunca com o bebê. O casal afirmou que, há algumas semanas, chegou a ver manchas roxas no filho e, ao conferir as imagens de monitoramento da residência, após a denúncia na distrital, observaram cenas de descuido da babá com o bebê.





Os agentes cumpriram um mandado de prisão contra a mulher, que foi detida e conduzida para a delegacia.