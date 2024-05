Ana Paula Vieira tinha apenas 27 anos e morreu em acidente de carro com o namorado

A cantora Ana Paula Vieira, de 27 anos, morreu após sofrer um acidente de carro com o namorado, o vereador Marcelo Stocco, que também morreu. O casal estava na BR-364, em Rondônia, quando bateram com uma carreta. O impacto foi tão grande, que os dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A prefeitura de Pimenta Bueno confirmou a morte da cantora e do namorado nas redes sociais. “Nota de pesar. A Prefeitura de Pimenta Bueno manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Augusto Stocco e Ana Paula Vieira Correa. Marcelo Stocco era vereador de Pimenta Bueno e durante seu mandato, se destacou por liderar diversas iniciativas em prol da população e do município, deixando uma marca significativa na comunidade de Pimenta Bueno”, informaram.





Antes do acidente, Ana Paula Vieira fez um show em um boteco na cidade de Cocal, em Rondônia, na noite de sábado (11/5).

Os seguidores de Ana Paula Vieira e Marcelo usaram as últimas postagens dos dois para lamentar a notícia. “Que Deus Tenha misericórdia!”, escreveu uma. “Meu Deus, só de pensar que há 7 horas estava tudo bem”, postou outra. “Meus sentimentos! Que Deus conforte os familiares… Principalmente sua mãe. Não deve ser fácil perder um filho”, declarou uma terceira.