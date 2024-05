PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Combates intensos em Gaza apesar do alerta dos EUA sobre risco de 'caos'

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia prossegue com a ofensiva na região ucraniana de Kharkiv

EUA JUSTIÇA TRUMP: Ex-advogado de Trump depõe em julgamento do ex-presidente

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

RAFAH:

Combates intensos em Gaza apesar do alerta dos EUA sobre risco de 'caos'

Os combates entre o Exército israelense e o movimento palestino Hamas prosseguem nesta segunda-feira (13) na Faixa de Gaza, principalmente em Rafah, apesar das advertências dos Estados Unidos contra uma ofensiva nesta cidade superpopulosa, algo que poderia gerar um cenário de "caos

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KHARKIV:

Rússia prossegue com a ofensiva na região ucraniana de Kharkiv

Os combates prosseguem nesta segunda-feira (13) na região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, onde mais de 30 localidades estão sob ataque russo, segundo as autoridades, e quase 6.000 habitantes deixaram a área devido à ofensiva de Moscou.

=== EUA JUSTIÇA TRUMP ===

NOVA YORK:

Ex-advogado de Trump depõe em julgamento do ex-presidente

Michael Cohen, outrora fiel colaborador e homem de confiança de Donald Trump, deve subir nesta segunda-feira (13) à tribuna das testemunhas e a expectativa é de que revele os detalhes do pagamento que fez a uma ex-atriz pornô declarado como despesas legais, o que levou o ex-presidente à Justiça.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PARQUE NACIONAL GLACIER:

A crise de identidade dos grandes parques nacionais dos EUA

O Parque Nacional Glacier em breve ficará sem as geleiras que lhe deram nome. Enquanto isso, as árvores gigantes do Parque Nacional das Sequoias são consumidas pelas chamas e até mesmo os cactus do Parque Nacional Saguaro sofrem com a seca.

PARQUE NACIONAL SAGUARO:

Parques nacionais dos EUA tentam reparar feridas dos nativos americanos

Quando Raeshaun Ramon vestiu pela primeira vez o uniforme verde e cinza dos "rangers" americanos, os guardiões dos parques nacionais, ele estava "indeciso".

-- EUROPA

VILNIUS:

Presidente da Lituânia e primeira-ministra disputarão segundo turno

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, e sua primeira-ministra, Ingrida Simonyte, disputarão o segundo turno das eleições presidenciais em 26 de maio, após a celebração do primeiro turno no domingo (12) em um cenário de "ameaça russa".

BARCELONA:

Puigdemont quer liderar governo independentista minoritário na Catalunha

Carles Puigdemont, o líder independentista catalão que fugiu da Espanha em 2017, anunciou nesta segunda-feira (13) no sul da França que tentará formar um governo regional separatista e de minoria após ficar em segundo lugar nas eleições.

-- ÁSIA

TANAH DATAR:

Inundações deixam mais de 40 mortos na Indonésia

Ao menos 44 pessoas morreram no fim de semana na região oeste da Indonésia, vítimas das inundações e do fluxo de lava fria de um vulcão, anunciou a agência local de gestão de desastres nesta segunda-feira.

SRINAGAR:

Região da Caxemira vota nas eleições indianas em possível desafio a Modi

A quarta fase das eleições gerais indianas, que prosseguirão até 1º de junho, acontece nesta segunda-feira (13), em particular na Caxemira administrada pela Índia, onde os eleitores podem votar para rejeitar o regime autoritário do primeiro-ministro Narendra Modi neste território de maioria muçulmana.

LONDRES:

AI denuncia que China controla seus estudantes no exterior

O governo da China tenta controlar os estudantes do país no exterior devido ao seu ativismo político, afirmou nesta segunda-feira a ONG Anistia Internacional (AI), que denunciou o assédio sofrido pelas famílias dos universitários.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

ONU inicia negociações sobre recursos genéticos e propiedade intelectual

A ONU começou nesta segunda-feira(13) em Genebra as negociações que buscam alcançar um tratado para lutar contra a biopirataria, a exploração de recursos genéticos que afetam não só a natureza, mas também o conhecimento tradicional dos povos indígenas, após mais de duas décadas de negociações.

BLESDIJKE:

O neerlandês que construiu um castelo em seu jardim

]

Na cidade de Blesdijke, um castelo de cinco andares se destaca no meio das planices dos Países Baixos. Apesar de seu aspecto medieval, a imponente fortaleza foi construída por um morador da localidade, senhor 'Gregorious', há mais de três décadas e com uma imensa dose de fantasia.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

MUNIQUE:

Alemanha se prepara para receber Eurocopa em meio a complexo cenário geopolítico

Milhões de espectadores para o primeiro grande evento esportivo desde a pandemia de covid-19: a Alemanha se prepara para receber, em um mês, as seleções do continente em uma Eurocopa sob a ameaça de atentados.

NEUSS:

Segurança é a principal preocupação da organização da Eurocopa

Atentados, extremistas, ataques cibernéticos: a Alemanha se prepara para enfrentar todas as ameaças, a um mês da Eurocopa-2024, que acontecerá com os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia como plano de fundo.

-- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 de Roma

