Canoas (RS) — Para o prefeito de Canoas (RS), Jairo Jorge (PSD), não há dúvida: "Caramelo é canoense e deve permanecer na cidade", disse ao Correio Braziliense o chefe do Executivo municipal. Mas o animal resgatado do telhado de uma casa após ficar dias ilhado quando as águas subiram, virou um símbolo de esperança na maior tragédia climática que já afligiu o país.

O equino, que recebeu o apelido de Caramelo, foi transferido para o Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e, antes mesmo de se recuperar totalmente, virou celebridade.

Apesar da visita de dezenas de jornalistas, o animal demonstra um comportamento dócil e que mostra curiosidade sempre que alguém se aproxima do estábulo onde segue em observação.

Ter virado uma celebridade nacional tornou o destino e a posse do animal razão de controvérsias. Mesmo com a fala categórica do prefeito de que Caramelo é canoense, famosos, como Giovanna Ewbank, Felipe Neto e até mesmo a primeira-dama, Janja Lula da Silva, teriam mostrado interesse em adotar o animal.

Outro interessado que se apresentou à secretária municipal do Bem-estar Animal, Fabiane Tomazi Borba, responsável por assinar a destinação do animal, foi um dos seus salvadores. Trata-se do estudante de veterinária Fábio Tuchi, de 26 anos, que integrou a equipe de veterinários voluntários especializada no resgate técnico de grandes animais, com a coordenação do professor de veterinária da Universidade de Sorocaba (SP), Leonardo Castro, e o apoio dos bombeiros do estado de São Paulo.

"Eu quero adotá-lo e levar para morar com a gente. Tenho certeza absoluta. Na hora que você vê toda a situação do resgate, rola um apego e a vontade de cuidar dele", disse o estudante.

Mas além do jovem salvador do cavalo, ao menos mil pessoas demonstraram interesse em adotar o animal e ao menos dois moradores da cidade reivindicam a propriedade sobre o equino.

"Tostado"

Um dos moradores da cidade, Sérgio Luiz Padilha diz ser comerciante de cavalos e se apresenta como o proprietário do "Tostado", antigo nome do Caramelo, mas sem conseguir apresentar comprovantes ou mesmo fotos do animal.

Mas Tomazi Borba lembra que apesar de Caramelo ser um símbolo, mesmo antes das chuvas o município procura novos tutores para 80 equinos resgatados na cidade.

A secretária conta que, com a enchente, a cidade já tem mais de 20 mil animais que precisam de um novo lar. Ela aponta que a Prefeitura ainda deve aguardar que os tutores reivindiquem os seus animais, mas já antecipa que muitos deles serão abandonados. A servidora ainda sugere que empresas aéreas regulares sejam parceiras para que pessoas de todo país possam adotar esses cães e gatos que perderam suas casas para as águas, mas que também merecem um novo lar.

Para Henrique Mondardo Cardoso, veterinário responsável pelo tratamento de Caramelo, o momento crítico já passou, mas lembrou que muitos animais estão chegando ao hospital veterinário. E lembra que nem todos os equinos chegam com a mesma sorte. "Nós temos muitos equinos para adoção na cidade, mas o Caramelo recebeu todos os holofotes. Muita gente quer adotá-lo, mas temos ainda muitos cavalos precisando de adoção e de um local para viver", lembrou o médico veterinário.

Cardoso ainda citou que os resgates desses animais de grande porte sempre são muito complicados, já que eles pesam no mínimo 200 quilos, o que torna toda a operação bem mais difícil. (HL)