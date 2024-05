Mesmo que muita gente ainda ache que direção é algo ligado a homens, cada vez mais elas provam o contrário. Quase 30 milhões de motoristas brasileiros são mulheres, o equivalente a 35% dos condutores do país, segundo levantamento feito pelo Departamento Nacional de Transportes (DNIT).

E elas estão mais apaixonadas por carros: cerca de 70% das decisões de compra são tomadas por mulheres. Uma delas é Vittória Gabriela, uma jovem influenciadora que ama tanto o assunto que até cria conteúdos sobre o assunto. E seu público é bem específico: mulheres que também dirigem.









Mas quando ela começou a fazer os vídeos a realidade era bem diferente. Vittoria estava cansada de passar dificuldades com o carro, bem como ver suas amigas na situação. Então, desde 2019, ela resolveu botar a mão na massa.





Hoje, ela ensina não só como calibrar pneus ou medir a água do radiador. Ela também dá dicas de segurança, como montar um kit de emergência ou quando é viável trocar os pneus à noite. Além disso, ela também mostra novidades do setor automotivo e eventos da área. Com isso, ela ajuda outras mulheres a ter liberdade e independência sobre rodas.





Com quase 1 milhão de seguidores, seus vídeos já foram vistos por quase 10 milhões de pessoas. “Eu mostrei como medir o nível do óleo, o que olhar antes de viajar com o carro e até mesmo como abrir e fechar o capô do carro. E tudo começou porque eu não entendia nada de carro, tudo meu pai resolvia. Só que aí eu fui morar sozinha. Eu ia viajar de carro e qualquer perrengue que acontecia eu ficava na rua, e é muito perigoso, né? Principalmente para mulher, que está mais suscetível a violência”, contou em um dos vídeos.





História

Em 2019, Vittória tinha um Hyundai HB20 e se mudou de Goiás para Brasília para cursar Engenharia Aeroespacial em uma universidade. “Quando tinha problemas com o carro ligava para o meu pai desesperada. Não tinha noção de como resolver, ficava muito nervosa e estava sozinha lá”, contou ao G1.





Ela sempre ouvia uma amiga que relatava que não levava o carro sozinha em uma oficina, já que o valor do orçamento aumentava se não estivesse na companhia de um homem. Na faculdade, surgiu um projeto de construção de carros. Foi então que ela teve a ideia de criar um evento comemorativo do Dia da Mulher para ensinar outras mulheres a cuidarem do carro.





“O evento começou com uma conversa, porque o mais difícil é a parte mental, de insegurança. Depois, cada carro tinha um tema: troca de pneus, checagem de fluídos e dicas de compra e venda. Eu também não sabia nada, aprendi lá. Foi um momento muito legal”, lembrou. Naquela edição, cerca de 200 mulheres participaram da iniciativa.





No ano seguinte, o número de interessadas quadruplicou, chegando a 1.600 inscrições. Vendo a insegurança de outras mulheres, ela resolveu criar uma página nas redes sociais para publicar suas dicas, indo além de um evento anual. Ela também deixou a faculdade, investindo em um curso técnico de Mecânica.





Agora, além da internet, Vittória também trabalhava na oficina do pai. E chegou a criar um curso online na plataforma Hotmart para ajudar mais pessoas. Atualmente, ela mora em São Paulo e se dedica exclusivamente a criar seu conteúdo.





Para isso, ela conta com a ajuda dos seguidores, que muitas vezes sugerem temas dos vídeos. “Eu pego as ideias pelos questionamentos que me enviam. E acho até que o que fez tudo dar tão certo foi justamente eu não saber tanto sobre carros. Então ensino o que eu realmente aprendi, com uma linguagem bem simples”, contou.





Seu conteúdo recebe diversos elogios. “Tenho um carro? Não. Tenho dinheiro pra comprar um carro? Não. Mas adoro as tuas dicas, na hora que der, vou estar preparada”, escreveu uma jovem. “Fiz autoescola, tenho carteira e não sei de nada disso. Parece óbvio, mas, quando não tem ninguém para ensinar, não tem como aprender, vídeo importante sim”, defendeu outra.





Até mesmo os homens deixam comentários elogiando a influenciadora. “Quando eu disse pra minha esposa que as dicas que eu peguei para cuidar do nosso primeiro carro foi nesse perfil ela ficou surpresa, conteúdo de qualidade e top, os homens tem vergonha de dizer que não entendem de carro, parece que precisa nascer no DNA, eu não sabia, aprendi aqui e depois fui vendo em outros canais. Parabéns pelo conteúdo que mesmo sendo para o público o feminino, sei que tem um monte de homem que acompanha e aprende, mas devem ter vergonha de assumir”, observou um homem.