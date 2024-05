Campanha recebe roupas plus size para doar para os afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) iniciou nesta semana uma campanha para envio de roupas plus size em prol da população afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo a SBCBM, muitas das doações de roupas que chegam ao estado gaúcho não contemplam pessoas que vestem números maiores (acima de 44).



As peças podem ser doadas em qualquer agência dos Correios, basta especificar “roupas plus size”, para facilitar a logística na destinação das doações. A estatal está transportando gratuitamente os donativos, sem nenhum custo aos doadores.

Envio de água potável

Segundo a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, a demanda mais urgente no momento é água potável. Das seis estações de tratamento de água, só duas estão funcionando em Porto Alegre. São mais de 60 bairros desabastecidos na capital gaúcha. A falta de água potável também se estende para outras cidades da região metropolitana.

A SBCBM afirma que doou nesta semana mais de 35,8 mil litros de água mineral em 70,2 mil garrafas de 510ml. As entregas estão previstas para acontecer na sexta-feira (10/05) e na segunda-feira (13/05) em centros de distribuição que atendem na região afetada.

No início da semana, a Copasa enviou mais de 18 mil litros de água potável para ajudar a população afetada pelos temporais no Rio Grande do Sul. Segundo o presidente da companhia, ao todo foram mais de 1,3 mil caixas com copos de água potável enviados na noite de domingo (5).

Números da enchente no RS

O número de mortos nas históricas enchentes no Rio Grande do Sul chegou a 100 nessa quarta-feira (8) e as autoridades pedem aos afetados que não voltem para as áreas de risco.

Segundo a Defesa Civil, 372 ficaram feridas e 128 estão desaparecidas nas inundações provocadas por transbordamento de rios após as chuvas torrenciais da última semana no Rio Grande do Sul.

Nos mais de 400 municípios afetados, incluindo Porto Alegre, mais de 160 mil pessoas foram retiradas de suas casas por causa do desastre climático.