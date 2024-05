Novas imagens de segurança mostram o exato momento em que o personal trainer Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, é baleado durante um assalto no Flamengo, na Zona Sul do Rio.







No vídeo, é possível observar Luis reagindo ao tentar defender a namorada. Ele corre atrás do bandido, que atira o acertando com duas balas. As imagens mostram ainda o personal caído no chão ferido.

Luis estava internado no Hospital Municipal Miguel Couto. A unidade de saúde só informou a morte do jovem na segunda-feira (06/5). A mãe dele, Antônia Edivânia, se desesperou na porta do hospital ao ser informada da morte do único filho.“Isso não se faz com uma mãe, gente. Me deu esperança a noite inteira. Ele é o meu filho único. Eu passei a noite inteira orando de joelho na minha casa”, disse.