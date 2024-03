Um personal trainer desapareceu após entrar na água da Praia do Campeche, em Santa Catarina, no domingo (10).





A namorada de Guilherme Ramires disse, em publicação no Instagram, que o personal nadava no raso. "Quando percebi que ele não estava conseguindo voltar, chamei o guarda-vidas e a gente foi correndo atrás dele, só que o vento estava muito forte e começou a levar ele para o fundo", contou Lays Lima.





O Corpo de Bombeiros paralisou as buscas à noite por causa da baixa visibilidade, mas a operação já foi retomada na manhã desta segunda-feira (11). As buscas acontecem com motos aquáticas e viatura realizando patrulha pela orla.





"Estou rezando muito para acontecer um milagre, para que ele esteja bem. Estou me apegando a qualquer esperança possível de que ele esteja bem", disse Lays, pelo Instagram.





Nas redes sociais, Guilherme Ramires se identifica como personal trainer e mentor. Ele publica fotos na academia e contando histórias de alunas que transformaram suas vidas após a consultoria dele.





"Guilherme é mais do que um consultor de treino ou amigo à distância de networking. Ele é um mentor no sentido mais nobre da palavra e um amigo de propósitos", escreveu uma aluna, em post compartilhado no perfil do personal.