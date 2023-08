Personal trainer é assassinado com nove tiros

438

Personal trainer Alef Vogado, 29 anos, é morto a tiros em Ceilândia (foto: (Reprodução/Redes sociais))

Câmeras de segurança gravaram o momento da execução do personal trainer Alef Vogado, 29 anos, na noite desta quarta-feira (16/8). O crime ocorreu na QNO 6, no Setor O, em Ceilândia. Nas imagens obtidas pelo Correio , é possível ver o Fiat Uno vermelho fugindo do local do crime. O vídeo colhido pela Polícia Civil do Distrito Federal deve ajudar na identificação dos autores. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Por volta das 18h, as câmeras registraram o Fiat Uno vermelho empreendendo fuga do local do crime. Profissional de educação física e pai de família, Alef Vogado, 29 anos, foi surpreendido a tiros por criminosos que estavam no carro usado para cometer o homicídio. O personal trainer estava próximo de casa, no Setor O, em Ceilândia. O caso é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O).

Veja o vídeo:

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o personal trainer estava a cerca de 20 metros de casa quando os suspeitos passaram no veículo e efetuaram ao menos cinco disparos de arma de fogo contra Alef. Os tiros acertaram a cabeça, o rosto, o tórax e as pernas do profissional de educação física. Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas encontraram o rapaz já sem vida.

Um rapaz que estava com ele foi baleado no braço e seguiu para o Hospital de Base. Os criminosos fugiram no carro pela via Leste do Setor O, de acordo com a PM.

O Correio apurou que Alef era sobrinho de um policial civil do DF, casado com uma pedagoga e deixa um filho de 5 anos. No Instagram privado, Alef era seguido por 2,7 mil pessoas e, na sua bio, definia-se como "católico apostólico romano".