O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para ocorrência de tempestade no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (7/5). O volume total de chuva pode ultrapassar os 100 milímetros até a quarta-feira (8/4), com ventos de até 100 km/h e queda de granizo.

O alerta emitido é o laranja, considerado como alto grau de seriedade. As áreas que podem ser mais afetadas são: Sudoeste Rio-grandense, Sudeste Rio-grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Centro Ocidental Rio-grandense, Centro Oriental Rio-grandense, Noroeste Rio-grandense.

A previsão se dá pela instabilidade em áreas com mais proximidade da fronteira com o Uruguai. Segundo balanço da Defesa Civil estadual, até esta terça-feira (7/5), o número de mortes causadas pelas enchentes é de 90. Trezentas e sessenta e duas pessoas continuam desaparecidas.



*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza