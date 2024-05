Um ônibus foi sequestrado, na manhã desta terça-feira (30), na Rua Jorge Coelho, que liga os bairros de Braz de Pina e Cordovil, na Zona Norte do Rio. O coletivo faz parte da frota da Viação Fábios.



O motorista foi retirado do ônibus, que foi atravessado no meio da rua. As chaves do coletivo também foram levadas pelos traficantes para impedir o acesso de viaturas da Polícia Militar e retardar a chegada dos agentes.



Por conta da guerra entre traficantes da região, policiais do 16º BPM (Olaria) realizam uma operação nas comunidades Pica Pau e Cinco Bocas, entre Cordovil e Braz de Pina, comunidades que fazem parte do chamado Complexo de Israel.

Leia: Delegado apontado como mentor da morte de Marielle pede para depor



Traficantes tentam há duas semanas consecutivas dominar as comunidades do Quitungo, Dourado e da Tinta, em Braz de Pina.