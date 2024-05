A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (29), o miliciano Jefferson Araujo dos Santos, o “Chica”, acusado de ser o líder do grupo paramilitar que controla o município de Seropédica, na Baixada Fluminense.



Além de “Chica”, também foi preso Patrick Wallace Alves Monteiro, o “PTK”, apontado como sendo seu braço direito.



A milícia de Jefferson se envolveu no tiroteio ocorrido no centro de Seropédica em que o estudante de biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Paraíso, de 24 anos, foi morto. Além de Bernardo, duas crianças e a mãe delas foram baleadas, mas sobreviveram e passam bem.

Três criminosos envolvidos no confronto já foram presos e outros já foram identificados pela Polícia Civil.



No momento da prisão, os criminosos tentaram fugir, pulando para a casa de vizinhos, mas foram cercados pelos agentes e capturados.

Estudante Bernardo Paraíso foi morto por bala perdida em tiroteio entre traficantes Arquivo pessoal



Foram apreendidos dois fuzis calibre 7.62, 11 carregadores e dezenas de munições de fuzil, além de dois coletes a prova de bala, 05 rádios comunicadores e um veículo clonado, utilizados pelo grupo criminoso.



Participaram da operação policiais civis da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense), DRF (Delegacia de Roubos e Furtos), DRACO (Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas), 27ª DP (Vicente de Carvalho), DGPC (Departamento Geral de Polícia da Capital), 1º DPA (1º Departamento de Polícia de Área da Capital) e SSINTE (Subsecretaria de Inteligência).

Quem é o “Chica”



Jefferson Araujo dos Santos, o “Chica”, assumiu o comando da milícia que controla Seropédica após a morte do miliciano Tauã de Oliveira Francisco, o “Tubarão”, em fevereiro. Ele se aliou a traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e assumiu o controle da milícia do município, formando uma narcomilícia. Patrick Wallace Alves Monteiro, vulgo “PTK”, é seu braço direito e o ajuda na liderança do grupo criminoso.