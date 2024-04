Incidente com avião da Cimed e registrado no RS nesta terça-feira

Um incidente envolvendo um jatinho registrado em nome da empresa farmacêutica Cimed foi registrado na tarde desta terça-feira (23) no Rio Grande do Sul.





Vídeo mostra pessoas do lado de fora da aeronave. Em imagem compartilhada nas redes sociais, é possível ver o jato de matrícula PP-DYB cercado de fumaça. Não há detalhes de quantas pessoas estavam a bordo, nem o motivo do incidente.

Aeronave passou menos de 10 minutos no ar, mostram dados do FlightAware. Dados do voo indicam que ele saiu de Chapecó às 13h36 e pousou em Erechim às 13h43.





Situação do jato é regular. Em registro da Anac, é possível ver que a aeronave tem 11 assentos e capacidade para nove passageiros. O jato Learjet 75 foi fabricado em 2018 e não tem autorização para táxi aéreo.





À reportagem, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul afirmou que há um chamado em aberto para Erechim. No entanto, não há mais detalhes sobre o assunto até o momento.





Cimed diz que todos "passam bem". Em nota divulgada nas redes sociais, a empresa confirmou o incidente e disse que todos os passageiros e tripulantes estão "em segurança". A reportagem também acionou a assessoria de imprensa da Cimed e aguarda retorno com mais detalhes.