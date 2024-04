Correio Braziliense - Uma Lua cheia rosa poderá ser vista no Brasil na noite desta terça-feira (23/4). Para observar o fenômeno, basta olhar para o céu quando o satélite natural surgir no horizonte, perto de 17h32 — podendo ser mais visível por volta de 20h40, no horário de Brasília.



Apesar do nome, a Lua não passará por mudança de cor. O termo "rosa" foi dado por povos nativos do Hemisfério Norte, por causa da cor das flores que desabrocham nesta época do ano.

"O nome Lua Rosa é uma tradição do hemisfério norte e nada tem a ver com o aspecto da Lua. A Lua será uma lua cheia como outra qualquer e como toda Lua Cheia nasce a leste quando o sol se põe a oeste e se põe a oeste quando o sol nasce a leste, sendo vista durante toda a noite, a não ser que o céu esteja encoberto", explica a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, em nota enviada à reportagem.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá mais oito luas cheias em 2024, nas seguintes datas: 23 de maio, 21 de junho, 21 de julho, 19 de agosto, 17 de setembro, 17 de outubro, 15 de novembro e 15 de dezembro.