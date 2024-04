A advogada de Erika de Souza Vieira Nunes afirmou, neste sábado (20/04), que a cliente foi agredida no Presídio de Benfica, localizado no Rio de Janeiro. A mulher está presa por suspeita de tentativa de furto mediante fraude ao tentar sacar R$ 17 mil em nome de Paulo Roberto Braga, 68 anos, que possivelmente foi levado morto à agência bancária de Bangu. Érika também pode responder por vilipêndio de cadáver.

“Erika sofreu represálias dentro da prisão. Ela me relatou que assim que ela chegou a Benfica, jogaram água e comida nela”, disse a advogada Ana Carla de Souza Corrêa, ao g1. A profissional também citou que Erika só percebeu que Paulo tinha morrido depois que o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegou ao banco e confirmou a morte do idoso.

“Ela tem depressão, e acreditamos que isso aconteceu. Ela é sobrinha do Paulo, sempre conviveu com ele. Ela cuidava e ajudava no auxílio. Infelizmente, ele ficou debilitado com a última internação. Ela é cabeleireira e vivia dessa renda. Batemos na tecla de que ela precisa ser solta para cuidar da filha especial”, destacou a advogada.

O corpo de Paulo Roberto Braga, 68 anos, foi enterrado na manhã deste sábado (20/4), no cemitério de Campo Grande, no Rio de Janeiro. A família do idoso conseguiu o sepultamento gratuito por meio de benefício da Prefeitura do Rio. Segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML), Paulo apresentava sinais de subnutrição antes de morrer. A causa da morte foi broncoaspiração do conteúdo estomacal e falência cardíaca.