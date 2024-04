A Procuradoria-Geral da República recorreu, nessa sexta-feira (19/4), contra a decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou o bicheiro Rogério Andrade a deixar de usar tornozeleira eletrônica.

O recurso será julgado pela Segunda Turma do STF, mas a data do julgamento ainda não foi definida.

Na terça-feira, Nunes Marques atendeu a um pedido da defesa do contraventor e autorizou a retirada do equipamento e o fim do recolhimento noturno. Os advogados alegaram que o bicheiro cumpriu as restrições impostas pela Justiça e não violou o monitoramento feito pela tornozeleira. Na quinta (18), ele retirou a tornozeleira.

Rogério Andrade foi preso em agosto de 2022, solto no mesmo ano, e, hoje, responde ao processo em liberdade. Ele é acusado de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e de chefiar uma organização criminosa de jogos de azar na Zona Oeste do Rio.

A íntegra da decisão de Nunes Marques está em segredo de Justiça e não foi divulgada.

Com informações da Agência Brasil