O prefeito Ricardo Nunes (MDB) entrou com uma ação por danos morais contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) por acusá-lo de roubar na Prefeitura de São Paulo. As declarações foram dadas pelo psolista em um podcast. Nunes pede indenização de R$ 50 mil por danos morais contra seu adversário na pré-campanha à Prefeitura de São Paulo.





Boulos comentava a Emenda à Constituição que se refere às saidinhas temporárias dos presos. Na ocasião, afirmou que quem cometeu crimes violentos deve ser preso. "Aliás, isso não é cumprido com muita gente, a começar por algumas pessoas, como o prefeito de São Paulo, que tem roubos claros e está aí, e segue governando", disse.

Nunes, durante evento da prefeitura nesta sexta-feira (19/4), afirmou que Boulos faz "acusações sem provas" e passa o "tempo inteiro lhe agredindo". "Acho que é algo muito ruim, que inclusive pesa contra a democracia. A questão da democracia também é a gente poder ter o direito de todos poderem se expressar, mas respeitando, evidentemente, a integridade moral das pessoas", disse.





No embate jurídico entre os adversários, Boulos acionou o Ministério Público para que a gestão de Nunes seja investigada pela contratação de empresas de ônibus ligadas ao crime organizado. No pedido, ele afirma haver "absoluta inexistência de salvaguardas para prevenir a penetração de organizações criminosas em contratos de concessão pública na cidade e, sobretudo, a autodeclarada impotência dos atuais gestores municipais para fazer frente a essa situação degradante".

A ação do deputado afirma ainda que "não apenas seria evidentemente possível tomar medidas preventivas como a legislação vigente já dispõe de instrumentos básicos para melhor controlar a idoneidade das empresas que mantêm vínculos contratuais com a Prefeitura e com as suas empresas públicas".