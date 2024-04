Daniel Cravinhos, condenado a 39 anos de prisão pela morte dos pais da ex-namorada Suzane von Richthofen, divulgou uma carta tentando reaproximação com Andreas von Richthofen, irmão de Suzane. Em entrevista ao “True Crime”, blog de O Globo, Daniel contou que sempre teve vontade de procurar Andreas, em razão de uma amizade muito forte que, segundo ele, os dois tinham antes do duplo homicídio de Manfred e Marísia Von Richthofen.

No entanto, Daniel afirma ter tido receio de que o irmão de Suzane se sentisse ameaçado com a presença dele. “No passado, antes do julgamento, a Suzane tentou encontrá-lo, e ele foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência contra ela. Tenho esse medo”, afirmou, na entrevista. O assassino dos pais de Andreas progrediu para o regime semiaberto em 2017. A condenação, no entanto, vai até 2041.



“É com toda a sinceridade e humildade que peço tua misericórdia. Estou disposto a enfrentar as consequências de meus atos e a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para tentar reparar o dano que lhe causei”, escreveu Daniel na carta. Leia aqui na íntegra.

O irmão de Suzane vive isolado em um sítio em São Roque, município no interior de São Paulo. A família de Daniel é proprietária de uma chácara próxima ao local e, segundo Cravinhos, um amigo em comum tentou intermediar uma conversa entre os dois. Em seguida, o irmão de Suzane teria ficado abalado ao ouvir a voz de Daniel Cravinhos em uma ligação.

“Apenas desejo saber o tamanho do abismo emocional que nos separa para saber se é possível atravessá-lo. Hoje, serias capaz de me dar o abraço que não aconteceu 22 anos atrás?”, finaliza ele, na carta.



Manfred e Marísia foram assassinados em outubro de 2002, por Daniel e o irmão dele, Cristian Cravinhos. Na época, Andreas tinha 15 anos.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa