Fachada do Hospital Adão Pereira Nunes

Um dos bebês baleados durante tiroteio em Seropédica, cidade na Região Sul do estado de Rio de Janeiro, recebeu alta hospitalar, na noite desta segunda-feira (8/4). A criança, de um ano, foi atingida no joelho esquerdo.

Em nota, o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes informou que foram feitos exames de imagens e não foram constatadas fraturas.

Durante o tiroteio, na tarde dessa segunda-feira, um estudante do curso de Ciências Biológicas também foi baleado. Bernardo Paraíso morreu no local. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias e suspensão das atividades.

Uma outra criança, de três anos, atingida na cervical, segue internada. A menina, que ficou com uma bala alojada, é acompanhada por uma equipe neurocirúrgica e interdisciplinar. O quadro de saúde dela é regular.

Carro atingido por balas no tiroteio em Seropédica (RJ) ficou cheio de furos Cyro Neves/Rádio Tupi

O tiroteio aconteceu no Centro do município, onde há uma grande movimentação de pessoas. Houve bastante correria. Um carro ficou com diversas marcas de tiro.

A polícia prendeu um miliciano identificado como Cléber Barbosa dos Santos, vulgo “General”. suspeito de envolvimento na confusão. Com ele, foi apreendida 1 fuzil 556, com 4 carregadores, 1 pistola 9mm e R$ 1.550 em dinheiro.