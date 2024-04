Se preparar para o Enem com vídeos curtos e divertidos. Essa é a ideia do professor Mateus Felipe, que conquistou mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. O jovem, de 22 anos, cria conteúdos diversos com dicas para estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio usando funk, rap e outras músicas populares.



Em um de seus vídeos de maior sucesso, ele relaciona a música “Empurra, empurra”, de MC Drika, com a noção de razão e proporção matemática. O professor explica que o refrão “Quanto mais eu vou dançando, o Will me sarra mais” representa uma relação direta de proporcionalidade entre duas grandezas: a dança e a sarrada. “A gente fica em dúvida da escala dessa proporção, o que me leva a acreditar que é um para um”, observa.

Ao término do vídeo, ele ainda manda um recado para os alunos. “Talvez você aí pensava que essa música falava só de putaria e sacanagem”, diz. Já em “Homenagem aos relíquias”, de DJ Matt D, o professor aproveita para fixar o conteúdo de princípio da contagem.



Enquanto isso, o hit “Predador de perereca”, de MC Jhey, ganhou um vídeo em que o professor ensina pronomes pessoais. E ele ainda dá uma dica sobre a conjugação verbal. “Claro que, como o funk é um ritmo informal, ele não flexionou o verbo 'botar' da forma correta", aponta.



Os conteúdos de português ainda reúnem a música “Soberba”, do Xamã, em uma aula sobre sílabas tônicas e “Jesus chorou”, do Racionais MCs, para falar de figuras de linguagem. O professor ainda cria as próprias músicas para ajudar na fixação de conteúdo, com um quadro chamado “Estuda ou surta”.



E até mesmo as trends do TikTok podem ajudar um aluno a fixar o conteúdo. Ele aproveitou os vídeos em que a pessoa escolhe ganhar dois reais ou dobrar e passar para o próximo para explicar a diferença entre progressão geométrica e aritmética.



Os vídeos recebem muitos elogios pela criatividade do professor. “Eu amo o respeito que você tem pela cultura popular. Suas aulas são ótimas. É lindo te ouvir falar”, destacou um perfil.



Algumas pessoas chegam a pontuar que finalmente aprenderam uma lição que tinham dificuldade. “Aprendi mais nesse vídeo que em todo o fundamental”, escreveu um internauta. Outro destacou o bom-humor do rapaz. “Ele faz aprender e ainda tem graça na forma que ele explica”, elogiou.