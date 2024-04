O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou, nesta quinta-feira (4/4), que os dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tentavam sair do país. Eles foram recapturados no início da tarde em Marabá, no Pará.

Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33, tinham fugido do presídio no dia 14 de fevereiro. Eles aproveitaram uma falha na arquitetura da unidade prisional.

De acordo com Lewandowski, os dois homens receberam ajuda da facção criminosa Comando Vermelho e foram transportados de carro, inicialmente por 34 km, além de receberem suporte de comparsas.

"Eles foram presos a 1.600 km do local da fuga, o que mostra que foram ajudados e tiveram auxílio de seus comparsas e da associação criminosa a que pertenciam. Eles estavam se dirigindo para o exterior", afirmou o ministro.

De acordo com o titular da pasta da Justiça, a operação que levou a prisão, realizada pela Polícia Federal, foi "bem sucedida" e ocorreu sem que ninguém fosse ferido. E informou que os detentos vão retornar para Mossoró.

"Foi uma operação extremamente bem sucedida. Não foi disparado nenhum tiro, não houve feridos, não houve mortes. Um trabalho puramente de inteligência. Os fugitivos voltam para o lugar de onde saíram", destacou ele. "Ficarão isolados e haverá vistorias diárias", emendou.

A dupla foi abordada em uma ponte na BR 222, para que não fugisse pelo rio. Um deles estava portando um fuzil, mas não atirou na hora da abordagem. Lewandowski disse ainda ter recebido uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizando a equipe pela recaptura.