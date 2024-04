As polícias Federal e Rodoviária Federal prenderam, nesta quinta-feira (4/4), os criminosos Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, conhecido como “Martelo”, e Deibson Cabral Nascimento, o “Tatu”, de 34. Os homens eram fugitivos da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Martelo e Tatu são membros da organização criminosa Comando Vermelho e possuem uma ficha criminal recheada por assaltos, furtos, roubos, homicídios e latrocínios. Inicialmente, os homens estavam presos no presídio de segurança Máxima de Rio Branco, no Acre, mas foram transferidos após se envolverem em uma rebelião em julho de 2023.

Ambos são articuladores da rebelião que resultou na morte de cinco detentos, com decapitações e esquartejamentos. Os criminosos foram transferidos em setembro para Mossoró e foram os primeiros a fugir do sistema federal, inaugurado em 2006.

Os homens estão condenados a cumprir pena até setembro de 2025. Eles devem ser transferidos de volta para o presídio de Mossoró, onde ficam outros 200 detentos. A unidade já recebeu líderes de facções como Fernandinho Beira-Mar e Marcinho VP.

Os homens estavam foragidos havia 50 dias. Eles foram presos em Marabá, no Pará, em uma força-tarefa das polícias Federal, Civil e Militar do estado. A ação envolveu o monitoramento de três veículos que estariam dando cobertura aos detentos, ao todo, seis pessoas foram presas.