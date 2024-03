Nesse calorão, nada melhor que um ar-condicionado para refrescar. É o que três cachorros vira-lata foram flagrados fazendo em Morro de São Paulo na porta de uma loja da Havaianas. Ou será que há algo a mais que isso? A tutora dos três animais, Paula Cardoso, compartilhou o vídeo do momento e disse que tudo se tratava de um protesto.

“Os cachorros caramelos de Morro de São Paulo fizeram uma manifestação na porta da loja Havaianas! Com latidos de indignação , eles exigem uma coleção exclusiva de chinelos com suas próprias carinhas estampadas! Não queremos apenas passeios na praia, queremos estampar os chinelos!’, latiram eles, enquanto balançavam suas caudas protestantes”, escreveu na legenda.

Cara Preta e Caramelinho, ambos vira-latas caramelo, juntamente com Pretinha, vira-lata preta, começaram um movimento para chamar a atenção da Havaianas, pedindo para que quem gostasse da ideia compartilhasse a publicação, marcando a empresa.

“Estou prontinha para comprar e também para levar para os amigos de outros países (que amam a marca)”, se animou um perfil. “Acho que poderiam reverter parte das vendas para ONGS que ajudam animais de rua...que ajudam tantos caramelos desse país...por favor façam isso tenho certeza que será sucesso de vendas”, pediu uma mulher para a marca.

Não foram só os humanos que gostaram da ideia. Um perfil de outro cachorro também apoia a causa. “O que os caramelos vão ganhar com isso? Vão revestir parte das vendas em rações para os caramelos que vivem nas ruas? Se a resposta for sim, não somente comprarei para a minha humana como também irei fazer propaganda de graça”, comentou.

A manifestação deu certo, com mais de meio milhão de visualizações do vídeo e milhares de comentários.Incluindo um da própria Havaianas. “Dois ícones brasileiros juntos. Será que vem aí?”, escreveu a marca, se referindo aos animais e aos chinelos.

Os irmãos são uma sensação na ilha de Morro de São Paulo. Moradores e turistas concordam: a ilha fica ainda mais encantadora com essas celebridades caninas!", diz uma legenda do Instagram. Atualmente, o perfil tem 258 mil seguidores no Instagram.