Fábrica da Havaianas em Montes Claros conta com 2,5 mil funcionários

A fábrica da Alpargatas (Sandálias Havaianas) em Montes Claros, no Norte de Minas, recebeu investimentos da ordem de R$ 550 milhões na otimização dos processos industriais e na automação ao longo de 10 anos de existência, que foram completados em 23 de outubro último. Com isso, tornou-se a mais moderna e mais automatizada do grupo.

A informação foi divulgada pela Alpargatas. De acordo com a empresa, ao longo de 10 anos já foram produzidos 520 milhões de pares de Havaianas, quantidade suficiente para calçar 25 vezes toda a população de Minas Gerais (20,538 milhões).

Leia mais: Homem é agredido e sequestrado dentro da própria casa na Grande BH



Segundo os dados divulgados, no primeiro ano de operação, a fábrica da Havaianas no Norte de Minas produziu 29 milhões de pares de sandálias. Nos últimos três anos, a média anual saltou para 70 milhões de pares anuais.

A quiantidade de empregos gerados também aumentou: eram 2 mil postos de trabalho por ocasião do início da operação. Atualmente, a indústria conta com 2,5 mil funcionários.

“A planta de Montes Claros é a fábrica que nos proporciona um grande diferencial competitivo. Lá testamos novas tecnologias de produção, novas estruturas flexíveis e temos linhas de customização que nos aproximam das necessidades de nossos consumidores”, afirma Gabriel Aver, vice-presidente Industrial da Alpargatas.

“Desde o ano passado, a fábrica de Montes Claros começou a produzir a Havaianas Brasil, sandália com a bandeira nacional que é o modelo mais vendido internacionalmente. Além de ser símbolo da Alpargatas no Brasil e fora dele, a Havaianas Brasil segue com uma demanda crescente”, completa Aver.

A Alpargatas é a maior empresa de calçados brasileira com atuação global. Com 116 anos de história, é dona da Havaianas, marca de estilo de vida, líder em calçados abertos, de 49,3% da Rothy’s, marca digital norte-americana de calçados sustentáveis, e da Ioasys empresa tech de inovação e transformação digital.

A Alpargatas comercializa seus produtos em mais de 130 países e atua diretamente em mais de 20 países. A empresa possui seis plantas no Brasil e mais de dez mil colaboradores em todo o mundo.

A marca Havaianas foi criada oficialmente em 1962. Atualmente, a Havaianas conta com mais de 900 lojas espalhadas pelos cinco continentes -- entre franquias e próprias.