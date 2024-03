Imagina sair para passear no shopping e dar de cara com um dinossauro. Foi o que aconteceu com o jovem capixaba Igor Oliveira. Ele estava no centro comercial em Vitória (ES), quando deu de cara com o “bichão” em uma situação inusitada. O dino tentava descer um andar do shopping usando a escada rolante, mas não conseguia se equilibrar no degrau.

Não é um dinossauro de verdade, é claro, mas sim um robô com movimentos autônomos. “Gente, eu já vi de tudo, agora um dinossauro descendo a escada rolante só no Shopping Vitória, Brasil”, diz o jovem no começo do vídeo que viralizou nas redes sociais. Em seguida, ele pede ao homem que ajuda o bicho a descer que tome cuidado e batiza o personagem: Rodolfo.

Quando o dinossauro finalmente consegue “embarcar” na escada rolante, o rapaz comemora. “Gente, o dinossauro na escada rolante!”, grita. Em seguida, quando o animal se desequilibra, ele pede: “Cuidado, Rodolfo”.

O vídeo arrancou diversas risadas dos usuários das redes sociais, que não perderam tempo e fizeram piadas. “Rodolfo foi pro shopping se esconder do meteoro”, disse um perfil. “Um milhão de anos vividos pra ser humilhado assim no fim da carreira #lamentavel”, brincou outro.

Muita gente se perguntou como o dinossauro saiu da escada rolante.“O Rodolfo chegou bem? Estou preocupada”, escreveu o perfil. O homem que ajudava o animal jurássico também foi elogiado. “Mais ‘brabo’ ainda é o dono dele, fazendo Moonwalker parado”, diz um comentário. “Tenho orgulho do meu Espírito Santo. Só daqui saem essas coisas”, escreveu um capixaba.

Família dinossauro

Rodolfo, como foi apelidado, faz parte da exposição Mundo Jurássico, inaugurada no Shopping Vitória no último dia seis. A instalação apresenta dinossauro-robôs em tamanho real. Em outro vídeo, Igor apresenta os outros dinossauros da exposição.

Além de Rodolfo, ele apresenta ao público a mãe Clotilde e o irmão Rodrigo. Em uma terceira publicação, ele mostra como as crianças estão brincando com o dinossauro. "Rodolfo está sendo a sensação aqui no shopping, gente. Clotilde está ali, só vigiando”, diz no vídeo.

Em seguida, ele acaricia o dinossauro. “As crianças gostam muito do Rodolfo”, afirma, enquanto mostra as crianças ao redor do animal.