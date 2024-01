Uma mulher acelerou um carro e bateu no vidro de uma loja em um shopping em Manaus (AM). O caso foi registrado por visitantes do Sumaúma Park e viralizou nas redes sociais.





A mulher em questão trabalha no próprio estande. Felizmente, ninguém se feriu com a batida. O fato ocorreu na última quarta-feira (24/1).

Apenas o vidro da loja ficou danificado e, claro, parte da frente do automóvel. Segundo o shopping, "procedimentos foram adotados, e não houve maiores transtornos.