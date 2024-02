Anitta tem dado o que falar com seus Ensaios, mega shows em preparação para o carnaval. Mas um de seus fãs, chamado Rodrigo Belz, roubou a cena após ser acusado de entrar com uma credencial falsa nos eventos no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, onde teria sido barrado. O crachá apresentado por ele no domingo (4/2), durante a passagem da carioca pela capital paulista, continha a assinatura muito semelhante ao do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que comandou o país entre 1995 e 2002.

Segundo uma pesquisa feita pelos perfis do X, a assinatura usada para entrar de graça em shows e circular nos bastidores em meio às celebridades foi extraída da página da Wikipedia do político. Muitos internautas apontaram que, ao pesquisar a palavra “assinatura” no Google Imagem, o primeiro resultado encontrado é a autenticação do FHC.

O Estado de Minas fez a busca e comprovou o resultado. Mas. ao usar o buscador para encontrar a origem da imagem, a assinatura de FHC não é apontada como a que está na credencial.

"Quando for fazer uma credencial falsa, pelo menos faz a certa, irmão", escreveu um integrante da equipe de Anitta, que revelou a história e mostrou o crachá com a tal assinatura. Em suas fotos de perfil, Rodrigo aparece com o documento pendurado no pescoço, mas não é possível ver a rubrica enquanto ele de fato utilizava o crachá.

Após a história viralizar, Rodrigo fez uma publicação em seu perfil. “Eu tentei 99 vezes e falhei, na centésima tentativa eu consegui, nunca desista de seus objetivos mesmo que esses pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode ser a vitoriosa”, diz a legenda da foto. Em seus stories, o jovem compartilhou diversos memes relacionados à fama.

Segundo denunciado por perfis nas redes sociais, Rodrigo teria feito a credencial falsificada para ter acesso às melhores áreas dos Ensaios da Anitta. “Nesse story, mostra ele fechando na frente do palco e se amostrando para o pessoal que ficou o dia todo na grade”, diz uma das publicações.

As imagens mostram que, acompanhado de uma amiga, ele conseguiu se encontrar com diversos famosos, como a atriz Bruna Marquezine e a cantora Valesca Popozuda. Após ter sido pego tentando entrar no show de São Paulo, Rodrigo teria alegado que conseguiu a credencial com um dos produtores de Anitta, ao valor de R$ 3 mil – o que foi negado pelo integrante da equipe.

Ainda segundo o relatado nas redes sociais, Anitta teria bloqueado o fã em todas as redes sociais.