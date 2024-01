Neste sábado (27/1), Belo Horizonte vai receber o show Ensaio da Anitta, com ingressos quase esgotados. Além de curtirem o show da diva do pop, os espectadores terão a oportunidade de ganhar brindes exclusivos da MAC Cosmetics Brasil, patrocinadora do evento.



“A MAC Cosmetics preza muito pela individualidade e auto expressão de cada um, e não há momento melhor para exacerbar esse pilar do que no Carnaval, festa pautada pela alegria com muita cor, brilho e maquiagem. Unir a nossa marca à figura da Anitta, que é uma artista renomada, potente, versátil e envolvida na moda e beleza, traz a combinação perfeita para falar da festa brasileira e firmar a autoridade artística da MAC no ramo”, explica Ana Bernabé, diretora da MAC Cosmetics no Brasil.

Com temática inspirada nas escolas de samba cariocas, a parceria entre Anitta e MAC promete entregar no show produções com figurinos e makes que remetem aos tradicionais desfiles de agremiações do Rio de Janeiro. As makes coloridas e com muito brilho serão feitas por maquiadores renomados no universo das celebridades, como Krisna e Rodrigo Costa.

Em suas redes sociais, Anitta compartilhou: “Uma make que resiste a cinco horas de show tem que respeitar”, e mostrou um dos seus queridinhos: o spray fixador MAC Fix + Stay.