Anitta está de volta a Belo Horizonte neste sábado (27/1), trazendo pela primeira vez à capital mineira o “Ensaio da Anitta”, famoso evento de pré-carnaval. Em entrevista ao Estado de Minas, a artista detalhou como estão os preparativos para a festa.

“O público pode esperar um show gostoso e muito divertido, com aquela cara de folia, sabe?”, disse a cantora, que ainda revelou que trará ao palco Djonga e Luana Prado para complementar a folia. “Esse aspecto do encontro de ritmos e gêneros musicais diferentes também é a cara dos ensaios”.

“Eu tenho uma relação de muito amor com o carnaval. Tenho memórias maravilhosas dessa época do ano. Acho que é exatamente por isso que, anualmente, eu dedico tanto trabalho e dedicação aos shows carnavalescos. Para ajudar a criar memórias afetivas também para o meu público.”

Para os amantes da folia, a artista deu uma dica para quem quer curtir ao máximo a época mais festiva do ano no Brasil: “Se joga, curta, dance e cante, sem medo de ser feliz - mas com responsabilidade, é claro.”

Sobre os projetos futuros, Anitta antecipou o que esperar para 2024. “Esse é o ano em que lanço 'Funk Generation', meu próximo disco, que é 100% inspirado nos sons do funk carioca que eu ouvi durante a minha infância e adolescência. Me derramei inteira nesse projeto e tô ansiosa para soltá-lo no mundo logo.”

A festa da diva pop em Belo Horizonte é neste sábado (26/1) às 14h no Mineirão, e os últimos ingressos podem ser comprados no site ingresse.com.br.