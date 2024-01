Uma mulher teria sido vitima de estupro após ter descido em um ponto de ônibus, nessa sexta-feira (13/1). Ao desembarcar, um homem que estava em um carro vermelho, portando uma faca, forçou-a a entrar no veículo, na QE 19, do Guará II, próximo à academia Smart Fit, no Distrito Federal. Em seguida, estuprou e agrediu a mulher.

Depois de cometer o crime, ele teria deixado a vítima na QE 38, no Guará ll, próximo à escola Rogacionista. De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma viatura foi acionada por populares informado que havia uma vítima de violência sexual no local.

Em primeiro momento, a ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) e, em seguida, foi direcionada para a 4ª DP (Guará), que segue com as investigações do caso.