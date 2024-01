Uma garota de programa foi presa em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (13/1), suspeita de aplicar o golpe “Boa Noite Cinderela” em turistas. Entre as vítimas estão três brasileiros, um alemão e um italiano.

De acordo com a investigação, a mulher era conhecida por dar o golpe e roubar as vítimas. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), Carine Lemos Martins Sucupira já roubou aparelhos celulares, computadores, cartões e mais de R$ 10 mil.

Carine tem oito anotações criminais, sendo cinco na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) e um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ela também responde por furto e estelionato.

A mulher foi presa na entrada da comunidade do Pavão Pavãozinho e encaminhada à Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) para prestar depoimento.