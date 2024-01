A Polícia Militar de São Paulo e o Corpo de Bombeiros da cidade de Paraibuna retiraram da mata, na manhã deste sábado (13/1), os quatro corpos das vítimas da queda de um helicóptero na região. A aeronave estava desaparecida desde 31 de dezembro, quando saiu da capital paulista com destino a Ilhabela, e foi encontrada nesta sexta-feira (13/1) em uma região de mata densa.

Segundo a Polícia Militar, os corpos agora serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). Devido ao mau tempo, o deslocamento será por via terrestre. Estavam na aeronave quatro pessoas, três passageiros e o piloto. As vítimas são: Luciana Rodzewics, 46, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20, Raphael Torres, 41, amigo da família, e Cassiano Tete Teodoro, o piloto do helicóptero.

Além da área em que a aeronave caiu ser de difícil acesso, o tempo chuvoso atrapalhou a operação de resgate dos corpos. Para retira-los da região foi necessário que os bombeiros descessem de rapel.

As causas do acidente serão investigadas. O helicóptero modelo Robinson R44 saiu do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, às 13h15, com destino a Ilhabela, no litoral do estado. O último contato foi feito às 15h10.