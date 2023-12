Ana Caroline Sousa Campêlo, 21 anos, foi encontrada morta com os olhos, a pele do rosto, orelhas e couro cabeludo arrancados. O crime brutal ocorreu no domingo (10/12), no município de Maranhãozinho, no Maranhão. O assassinato está sendo investigado pela Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI). Testemunhas foram ouvidas para ajudar a localizar os suspeitos.

A jovem tinha acabado de se mudar para Maranhãozinho para morar com a namorada. Movimentos feministas e da comunidade LGBTQIA+ têm apontado que a motivação do crime teria sido lesbofobia. "Ana Caroline teve sua vida e seus sonhos interrompidos no último domingo por um homem desprezível e lesbofóbico que está ciente da impunidade masculina em casos de feminicídio contra lésbicas", publicou a escritora Márcia Tiburi.

"Exigimos das autoridades que a justiça seja feita não apenas para o caso de Ana Carolina, mas também que ocorram ações efetivas para combater o massacre de mulheres lésbicas que vem ocorrendo e sendo silenciado há anos", acrescentou Márcia.

A deputada federal Daiana Santos (PCdoB-RS) também comentou sobre o crime e lamentou a morte de Ana Caroline. "Me dói ter que noticiar mais uma morte, porque a gente tá cansada de falar das nossas só depois da tragédia. Cada corpo que cai é a vitória da impunidade. É isso que temos que impedir", afirmou a parlamentar.

O Correio Braziliense tenta contato com a Polícia Civil do Maranhão para saber mais informações sobre a investigação, mas até a última atualização desta matéria, o jornal não obteve retorno.