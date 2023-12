Uma nova onda de calor deve atingir grande parte da Região Centro-Sul do Brasil, a partir desta sexta-feira (15/12) até o domingo (17/12), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas máximas no fim de semana podem passar dos 40°C nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Bahia.

Com isso, o Inmet emitiu um alerta meteorológico especial de nível laranja, já que o fenômeno climático vai permanecer por, pelo menos, quatro dias seguidos, trazendo um risco a mais além das altas temperaturas. O pico do calor deve ser na tarde do domingo (17/12).

Ao longo da semana, devido ao aumento nas temperaturas e à umidade, é comum que se formem áreas de instabilidade, que podem causar temporais de chuva isolados, com rajadas de vento acima de 70km/h, possibilidade de granizo e chuva forte.

No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, essas condições já começam nesta quarta (13/12) e vão até o fim de semana. Entre quarta e sexta, porém, algumas áreas dessa região podem manter as temperaturas máximas abaixo dos 35°C, devido à maior nebulosidade e umidade.

O calor só dará trégua na segunda (18/12), quando a frente fria que chega no domingo vai se deslocar e os ventos se viram de Sul a Sudeste. Na ocasião, a onda de calor deve acabar, e as temperaturas mais amenas para esta época do ano entram em cena.



