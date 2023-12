Uma viagem de ônibus terminou em briga entre uma idosa e outra mulher, em Patrocínio, no Alto Paranaíba. A confusão teria acontecido no sábado (9/12), e um dos passageiros registrou o momento, que acabou caindo nas graças das redes sociais.





A história contada por quem estava no local é que a confusão começou por causa de um guarda-chuva. A mulher mais velha estava usando o apetrecho para se proteger do sol dentro do coletivo, ocupando dois assentos.

Isso gerou insatisfação em quem estava no local. Após ouvir que estava fazendo algo errado, a idosa se revoltou, proferindo xingamentos aos demais passageiros. Foi então que uma mulher se levantou e pediu para que a mais velha cedesse o lugar. O pedido acabou virando briga, com direito à agressão.



A confusão só acabou quando o motorista parou o veículo e interferiu, que ameaçou expulsá-las do ônibus caso a briga não parasse. O vídeo acabou sendo postado em uma página de humor sobre Goiânia (GO), que fez muita gente confundir o local onde o caso aconteceu. Também circulam versões de que a briga teria sido em Salvador (BA).

O vídeo rendeu diversos comentários divertidos. “Resumindo, não deixe seu idoso sair sozinho! Cuide Deles já estão no 220 cedinho”, comentou um perfil.

“Irmã mais fraca do círculo de oração com o guarda chuvas na mão”, brincou outro. “Quando o motorista escolheu essa profissão, ele não se imaginava nessas modalidades”, apontou um perfil no X.