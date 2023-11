SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou nesta quinta-feira (2/11) a chegada dos brasileiros que foram repatriados da Cisjordânia, na Palestina, e afirmou que o país segue atuando para trazer os nacionais que estão na Faixa de Gaza. O petista também disse que o Brasil segue trabalhando para um cessar-fogo no Oriente Médio.





O Brasil encerrou no dia 31 de outubro o seu mandato na presidência do Conselho de Segurança a ONU (Organização das Nações Unidas).





"Mais uma etapa da operação Voltando em Paz concluída. Os passageiros que estavam na Cisjordânia, na Palestina, foram repatriados e já estão em solo brasileiro. Os esforços do governo federal continuam para trazer os brasileiros que estão na Faixa de Gaza, bem como para que o cessar-fogo aconteça de uma vez por todas", escreveu, em sua rede social.





Na manhã desta quinta, chegaram ao Brasil 32 pessoas que foram repatriadas da Cisjordânia. Do total, seis brasileiros desceram durante a parada do voo em Recife (PE). As demais chegaram por volta de 8h30 na Base Aérea de Brasília.





Esses brasileiros partiram de 11 cidades da Cisjordânia. Eles foram levados em três veículos alugados pela representação brasileira em Ramallah para a cidade de Jericó, onde cruzaram a fronteira para a Jordânia. Então seguiram até a capital Amã e embarcaram em uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira).

Um grupo de outros 34 brasileiros ainda aguarda na Faixa de Gaza para cruzarem a fronteira com o Egito e retornarem ao Brasil. Nesta quinta, uma nova lista de estrangeiros que poderiam fazer a travessia foi divulgada, mas sem brasileiros. A expectativa da diplomacia brasileira é que eles sejam incluídos em outra lista até sexta-feira (3).