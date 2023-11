Médica estava no hospital com as vítimas do bombardeio de Israel em campo de refugiados

Um vídeo que viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira (1°/11), mostra o momento em que uma médica vê sua filha sendo carregada para a emergência em uma maca, no Hospital Indonesia, em Gaza.



A médica Ghada Abu Eida estaria trabalhando no hospital com as vítimas do bombardeio de Israel no Campo de Jabalia, um campo de refugiados palestinos localizado a cerca de 3 quilômetros ao norte de Jabalia, na Faixa de Gaza, sem saber que sua filha estava entre os atingidos. Confira o vídeo:

Hoje foi o segundo dia consecutivo que Israel ataca o Campo de Jabalia. Segundo as Forças de Defesa de Israel, os ataques são justificados uma vez que havia um complexo de comando e controle do Hamas no local. Entretanto, autoridades de organizações como ONU, Otan e União Europeia condenaram o bombardeio.

"O secretário-geral está horrorizado com a escalada da violência em Gaza, incluindo as mortes de palestinos, entre eles mulheres e crianças, em ataques aéreos israelenses em áreas residenciais do campo de refugiados de Jabalia", disse Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres.