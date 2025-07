OPEX® Corporation apresenta a suíte integrada Cortex® Sort-to-Order™ para agilizar o atendimento de pedidos

A OPEX® Corporation, referência global em automação de nova geração com soluções inovadoras para ambientes logísticos, de documentos e correspondências, anuncia o lançamento da suíte de software Cortex® Sort-to-Order™ (S2O), desenvolvida para ampliar as funcionalidades de suas soluções de separação. Essa suíte robusta libera todo o potencial de gerenciamento de pedidos dos sistemas automatizados de armazenagem Sure Sort® e Sure Sort® X. Com recursos avançados, a suíte otimiza a distribuição de slots de pedidos, reduz o tempo de atendimento de pedidos, aprimora a acurácia, entrega análises em tempo real e se integra de forma direta aos sistemas já existentes de gerenciamento de armazéns e pedidos.

“Estamos constantemente buscando aprimorar nosso portfólio de soluções, e o Cortex S2O é um exemplo claro disso”, afirmou Alex Stevens, presidente da divisão de Automação de Armazéns da OPEX. “Essa nova suíte de software eleva significativamente a experiência operacional para as equipes e representa uma solução integrada pronta para uso. Com ela, as empresas ganham eficiência, inteligência operacional e maior controle sobre a execução dos pedidos, garantindo assim que cada entrega seja realizada de forma completa, precisa e no prazo.”

A suíte de software OPEX Cortex S2O gerencia fluxos de trabalho e o atendimento de pedidos por meio de uma interface inteligente e fácil de usar, permitindo integração fluida entre os sistemas OPEX Sure Sort ou Sure Sort X e qualquer sistema de gerenciamento de armazéns (WMS) ou de pedidos (OMS). Suas funcionalidades e benefícios são numerosos.

Com o Cortex S2O, cada operador do sistema conta com um aplicativo dedicado, que pode ser executado em um dispositivo de pulso, permitindo escanear facilmente, finalizar pedidos completos e reabastecer os slots de pedidos ao registrar novos contêineres na estação de separação. O sistema gerencia de forma inteligente a atribuição dos slots, dividindo e posicionando estrategicamente os pedidos para equilibrar o desempenho da máquina e aplicar regras de negócioàestação, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade dos operadores. Inclui uma função de substituição para atribuições manuais de slots, quando necessário, e permite que itens que não possam ser processados automaticamente ainda sejam organizados no putwall automatizado, por meio da movimentação virtual do inventário.

A suíte de software orienta os operadores durante auditorias de qualidade e situações de exceção, como itens ausentes. O sistema assume o controle total do sistema visual pack-to-light (PTL), direcionando os operadores para os locais que exigem atenção. Com recursos integrados de inspeção e auditorias proativas de controle de qualidade, é possível evitar o envio de pedidos incompletos ou incorretos, reduzir taxas de devolução e os custos associados, além de melhorar a satisfação geral do cliente.

“As análises operacionais abrangentes fornecidas pelo Cortex S2O ajudam as organizações na obtenção de insights claros sobre a eficiência do processamento, o tempo de permanência dos pedidos e a produtividade dos operadores”, afirmou Monty McVaugh, diretor de produto da OPEX. “Relatórios automatizados indicam o desempenho do processo de separação e consolidação, oferecendo visibilidade sobre o tempo e o esforço envolvidos. Isso permite uma tomada de decisão baseada em dados, que contribui para otimizar continuamente as operações e aumentar a eficiência geral do armazém.”

O Cortex S2O pode gerenciar simultaneamente até 12 sistemas de separação, com suporte para até 50 operadores e 12 gestores. É compatível com múltiplos idiomas — incluindo inglês, espanhol, coreano, entre outros — e oferece suporte a diversos métodos de comunicação, como integração entre bancos de dados e transferência de arquivos em formato flat file. Seu design escalável permite acompanhar o crescimento das operações, adaptando-se ao aumento no volume de pedidos, configurações de slots e acessos de usuários. O treinamento é rápido e simples, o que ajuda a reduzir a resistênciaàmudança e garante uma adoção tranquila, mesmo em equipes compostas por equipes compostas por pessoas de diferentes faixas etárias.

O Cortex S2O é uma solução ideal para organizações de pequeno, médio e grande porte. Ele reduz a demanda sobre os recursos de TI do cliente durante a integração do sistema, convertendo um sistema transacional por item em um processador de pedidos.

A mais recente adição ao portfólio de tecnologias de automação de armazéns da OPEX passa a integrar a plataforma de software Cortex® voltada para gerenciamento de equipamentos e atendimento de pedidos, desenvolvida para impulsionar as soluções de automação Perfect Pick®, Perfect Pick® HD e Infinity® da Opex.

A OPEX celebrará seu 50o aniversário em 2025, marcando cinco décadas como parceira confiável de clientes ao redor do mundo que buscam soluções personalizadas e escaláveis para transformar a forma como os negócios são conduzidos. A empresa continua oferecendo expertise multigeracional no setor, um histórico comprovado no desenvolvimento de tecnologias de automação de alto nível, engenharia avançada e um legado de excelência.

Sobre a OPEX

A OPEX® Corporation é líder global em automação de nova geração, oferecendo soluções inovadoras e exclusivas para automação de armazéns, documentos e correspondências. Com sede em Moorestown, Nova Jersey, e unidades em Pennsauken (NJ), Plano (TX), França, Alemanha, Suíça, Reino Unido e Austrália, a OPEX conta com cerca de 1.600 colaboradores que trabalham continuamente no desenvolvimento e na entrega de soluções tecnológicas personalizadas e escaláveis para enfrentar os desafios empresariais atuais e futuros. O ano de 2025 marca o 50o aniversário da empresa sob a liderança da família Stevens, que vem conduzindo a empresa há várias gerações.

