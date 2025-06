Cris Lopes celebra um ano de Conectadas com 2.300 mulheres

A atriz internacional, apresentadora e empresária Cris Lopes, tem atuado na Baixada Santista desde sua chegada, há 6 anos, no litoral paulista, dando voz e reconhecimento para mais de 2.000 mulheres empreendedoras no projeto Conectadas Brasil. Cris iniciou o movimento feminino Conectadas na cidade do Guarujá com o primeiro evento presencial no CAMP em março de 2024, quando reuniu 220 conectadas. Um ano depois, o grupo multiplicou dez vezes e Cris Lopes marcou presença representando a Baixada Santista na Câmara Municipal de São Paulo no evento da vereadora Edir Salea com a Primeira Dama da capital paulista, Regina Nunes e empresárias de sucesso e personalidades homenageadas como Lilian Gonçalves e Marly Lamarca.

“As mulheres da Baixada Santista são talentosas e guerreiras. Dar voz e reconhecimento pelo Brasil para empreendedoras e empresárias se tornou meu propósito. Motivar, inspirar e fortalecer cada vez mais o empreendedorismo feminino da região que faz parte da minha juventude e que escolhi para viver e trabalhar”, comenta Cris Lopes.

Cris Lopes defende e apoia a capacitação profissional para mulheres ingressarem no mercado de trabalho e já promoveu 1.500 cursos gratuitos na área da beleza nos últimos dois anos em parceria com a amiga empresária Nádia Mendes, proprietária da escola Prepara Cursos na região da Baixada Santista/SP com eventos de formatura para as alunas.

“Somos 10 milhões de mulheres que contribuem com a economia do país. A mulher edifica o lar e muitas precisam da independência financeira para ajudar o marido nas despesas do lar com o alto custo de vida atual e muitas outras para complementarem a renda para criarem seus filhos quando vivem sozinhas, só a pensão não é suficiente e uma renda extra com prestação de serviços auxilia nas despesas mensais”, acrescenta Cris Lopes.

A artista poliglota premiada no cinema é CEO do Grupo Cris Lopes Comunicação há 26 anos, atuando no mercado publicitário com sua produtora de filmes corporativos especializada na construção civil através de uma das empresas do grupo, R30 Filmes que atua no marketing de lançamentos de empreendimentos imobiliários e publicidade no setor empresarial. O grupo possui filiais em São Paulo/Capital, Brasília, Baixada Santista e representação no Rio de Janeiro.

