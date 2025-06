Capvidia expande interoperabilidade da definição baseada em modelos (MBD) com o software NX habilitado para QIF

A Capvidia, pioneira em definição baseada em modelos (MBD) e interoperabilidade digital, anunciou o suporte completoàintegração para a versão mais recente do software NX™ da Siemens. Este avanço significativo aperfeiçoa a habilitação de características baseadas em modelos (MBC) através do padrão QIF, reforçando a integração digital, desde o projeto até a qualidade e a fabricação, entre OEMs e suas cadeias de fornecimento mundiais.

Siemens' NX and Capvidia's MBDVidia support True MBD workflows with support for bidirectional interoperability from design to manufacturing.

Com este lançamento, o software NX da Siemens se torna a primeira grande plataforma CAD a proporcionar suporte nativo ao balonismo PMI inteligente e às características baseadas em modelos usando QIF. Como o único padrão CAD neutro criado para metrologia digital de ponta a ponta e fluxos de trabalho de qualidade, esta integração representa um desenvolvimento inovador no setor.

A solução principal da Capvidia, MBDVidia, apoia plenamente este avanço com interoperabilidade bidirecional. Os dados do modelo exportados do NX via QIF podem ser validados, enriquecidos e retornados, facilitando o verdadeiro feedback de ciclo fechado entre projeto, qualidade e fabricação.

"A Capvidia vem sendo essencial em formar a adoção do QIF em todos os setores. Com a MBDVidia, fornecemos a base de confiança para verificação e troca de dados baseados em modelos entre sistemas CAD, CMM e PLM", disse Tomasz Luniewski, Diretor Executivo da Capvidia. "A integração entre o NX e a MBDVidia é o primeiro passo para a plena concretização da automação e rastreabilidade de ponta a ponta, do projetoàfabricação."

Principais benefícios da integração NX–MBDVidia

A MBDVidia automatiza o planejamento de inspeção, relatórios de inspeção do primeiro artigo (FAI) e fluxos de trabalho de metrologia com uso de dados do QIF gerados pelo NX, que reduzem o retrabalho manual e o tempo de configuração. Inteligência 'upstream': A MBDVidia envia dados do QIF validados e enriquecidos de volta ao NX para melhorar a qualidade do produto e permitir o projeto para inspeção.

A MBDVidia envia dados do QIF validados e enriquecidos de volta ao NX para melhorar a qualidade do produto e permitir o projeto para inspeção. Interoperabilidade entre CADs: O MBDVidia concede suporte nativoàMBD no NX da Siemens, PTC Creo, SOLIDWORKS e Autodesk Inventor, garantindo compatibilidade total entre os sistemas de projeto, qualidade e fabricação.

Ao se alinhar ao QIF e oferecer suporte a características baseadas em modelos, a Siemens e a Capvidia permitem que os fabricantes reduzam erros, eliminem esforços redundantes e acelerem sua transição para a empresa baseada em modelos (MBE).

Para saber mais sobre como a Capvidia vem permitindo a cooperação baseada em modelos em escala, acesse www.capvidia.com. Para saber mais sobre a NX, acesse https://plm.sw.siemens.com/en-US/nx/

Sobre a Capvidia

A Capvidia é líder mundial em soluções de definição baseada em modelos (MBD) e empresa baseada em modelos (MBE), especializada em traduzir, validar e definir produtos digitais para CAD. Com grande foco em interoperabilidade e conformidade com padrões, a Capvidia capacita organizações de engenharia e fabricação a aprimorar a precisão dos dados, otimizar fluxos de trabalho e impulsionar a transformação digital. Com a confiança de OEMs e fornecedores líderes a nível mundial, a Capvidia continua expandindo os limites da inovação em MBD.

