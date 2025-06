CB Insights anuncia colaboração com a Snowflake para tornar a inteligência de mercado acessível à IA e aos agentes em tempo real

A CB Insights, fornecedora líder de inteligência de mercado preditiva, anunciou hoje na conferência anual de usuários da Snowflake, a Snowflake Summit 2025, uma colaboração com a Snowflake, a empresa de nuvem de dados de IA. Por meio dessa colaboração, os dados continuamente validados da CB Insights sobre mais de 10 milhões de empresas, 1.500 mercados de tecnologia e suas comparações estão agora disponíveis no Snowflake Marketplace. Clientes conjuntos agora podem simplesmente “apontar e clicar” para usar os dados em sua IA, agentes, painéis e outros aplicativos corporativos.

“Para desenvolver agentes e soluções de IA realmente eficazes, as empresas precisam de mais do que dados internos, elas necessitam de um contexto externo confiável e estruturado sobre o que está acontecendo no mundo além de suas quatro paredes”, afirmou Manlio Carrelli, CEO da CB Insights. “Nós fornecemos essa camada de inteligência externa: sobre os mercados em que você atua, os concorrentes que enfrenta, as empresas que deve adquirir, com as quais pode fazer parcerias ou das quais pode aprender. Nossa colaboração com a Snowflake torna a incorporação desse contexto em suas soluções de IA, dashboards e aplicativos corporativos tão simples quanto alguns cliques”.

“Os melhores resultados em IA vêm dos melhores dados”, afirmou Kieran Kennedy, vice-presidente de Parcerias de Produtos da Data Cloud na Snowflake. “A CB Insights oferece dados de alta qualidade e ricos em contexto, que ajudam nossos clientes em comum a agir com mais rapidez e inteligência. Estamos entusiasmados em recebê-los no Snowflake Marketplace, e em utilizar a plataforma deles internamente para aprimorar nossa própria tomada de decisão”.

Ao combinar a inteligência externa proprietária da CB Insights com a plataforma segura de dados e IA da Snowflake, as duas empresas possibilitam casos de uso poderosos:

Maior precisão de modelos de linguagem (LLM) ao serem treinados com dados validados sobre empresas e tecnologias





Aumento da eficácia de agentes de IA ao fornecer a eles um “contexto mundial” sobre o que está acontecendo fora das quatro paredes da sua empresa, nos mercados e empresas relevantes





Dashboards e fluxos de trabalho enriquecidos para funções empresariais. Por exemplo, um painel de desenvolvimento de negócios pode incluir insights sobre relacionamentos comerciais de concorrentes ou análises SWOT geradas por IA sobre parceiros em potencial.

Diferente dos bancos de dados tradicionais de inteligência de mercado, o conjunto de dados da CB Insights é construído por meio de um pipeline proprietário de “dupla validação”, que utiliza aprendizado de máquina para analisar e confirmar continuamente dados sobre equipes de gestão, financiamentos, parcerias, negócios, chamadas de resultados, atividade de investidores, padrões de contratação, patentes e muito mais – transformando a atividade empresarial global em sinais estruturados e prontos para decisão.

A integração CB Insights-Snowflake permite que os clientes conjuntos simplesmente “apontem” para os dados da CB Insights e os disponibilizem de forma instantânea e segura para seus aplicativos internos criados no Cortex AI, sem a necessidade de mover os dados. Isso permite que as empresas evitem pipelines manuais de ETL (Extrair, Transformar, Carregar) e a complexidade da API. Principais benefícios:

Pronto para IA e BI: use os dados do CB Insights em agentes, LLMs, painéis e ferramentas de planejamento.





Sinais confiáveis e validados: Tome melhores decisões com insights continuamente verificados sobre mercados, concorrentes e tecnologias.





Tempo de retorno mais rápido: Elimine o ETL e o atrito de adoção - ative os dados em minutos por meio do Snowflake Marketplace.

Para saber mais sobre a colaboração entre a CB Insights e a Snowflake, acesse www.cbinsights.com/snowflake/.

Sobre a CB Insights

Com sede na cidade de Nova York, a CB Insights é a principal fornecedora de inteligência de mercado impulsionada por IA. A empresa coleta, valida e analisa dados públicos e privados de difícil acesso, oferecendo uma compreensão estratégica sobre o que essas informações realmente significam para seus clientes. As empresas mais inovadoras do mundo confiam na CB Insights para identificar os mercados mais promissores, antecipar os movimentos da concorrência e encontrar os alvos ideais para vendas, parcerias ou aquisições. Para informações adicionais, visite www.cbinsights.com.

