Seguro ambiental ajuda empresa a lidar com riscos ecológicos

Embora pouco conhecido no Brasil, o seguro ambiental emerge no país como uma solução empresarial criada para lidar com possíveis riscos ecológicos gerados por atividades industriais, comerciais e de infraestrutura. Diferente de outros seguros empresariais, que geralmente focam em proteger ativos físicos ou responsabilidades gerais, a modalidade oferece proteção não apenas para custos de limpeza e reparação, mas também para indenizações a terceiros e despesas legais, refletindo a natureza especializada e potencialmente devastadora dos perigos ambientais.



Com uma variedade de riscos associados a danos ao meio ambiente, incluindo contaminação do solo e da água, vazamentos de substâncias químicas, emissões de poluentes e acidentes durante o transporte de materiais perigosos, o seguro ambiental pode cobrir custos específicos e variar conforme a apólice e as necessidades da empresa.



Segundo a especialista Paola Xavier da Rocha, executiva de vendas da Genebra Seguros, além de cobrir indenizações a terceiros, a modalidade também pode abranger custos com limpeza, contenção e reparação de danos, bem como despesas legais, ajudando a empresa a mitigar riscos financeiros e a manter sua reputação e conformidade regulatória.



“Além da cobertura financeira, muitas apólices oferecem suporte técnico para mitigação de danos e desenvolvimento de planos de contingência. Isso pode incluir acesso a especialistas em gerenciamento de riscos ambientais, consultoria para implementação de práticas sustentáveis e assistência na elaboração de estratégias para resposta rápida a incidentes, ajudando as empresas a minimizar o impacto ambiental e a garantir uma recuperação mais eficiente”, explica.



A importância do seguro ambiental

O Brasil tem enfrentado desafios ambientais significativos nos últimos anos, como desmatamento, poluição hídrica e desastres naturais. No entanto, de acordo com a especialista, a falta de conhecimento sobre o produto e a ausência de regulamentações mais rígidas ainda dificultam sua popularização. “A regulação ambiental influencia significativamente a definição das coberturas e exigências do seguro ambiental, pois estabelece padrões e obrigações legais que as empresas devem cumprir para operar de forma sustentável”.



“Já as seguradoras, ao desenvolverem suas apólices, consideram essas regulamentações para garantir que as coberturas ofereçam proteção adequada contra riscos específicos e atendam às exigências legais”, acrescenta Rocha.



Segundo a profissional, o seguro ambiental pode incentivar práticas empresariais mais sustentáveis e responsáveis ao exigir que as organizações adotem medidas de prevenção e mitigação de riscos como condição para a cobertura. “Isso pode incluir a implementação de sistemas de gestão ambiental, auditorias regulares e treinamentos para funcionários”, explica.



“Além disso, ao oferecer suporte técnico e consultoria, o seguro ajuda as empresas a identificar áreas de melhoria e a desenvolver estratégias para reduzir seu impacto ambiental, promovendo uma cultura de responsabilidade e sustentabilidade”, ela acrescenta.



Crescimento do setor e responsabilidade socioambiental

Dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) mostram que o mercado geral de seguros cresceu 12,2% em 2024, chegando a uma receita de R$ 435,56 bilhões. Com números tão expressivos, a especialista ressalta que o seguro ambiental pode se tornar uma ferramenta estratégica para empresas que buscam sustentabilidade e responsabilidade socioambiental ao integrar a gestão de riscos em suas operações e planejamentos.



“Ao proteger as empresas financeiramente contra possíveis danos ambientais, o seguro permite que as organizações invistam em práticas mais sustentáveis sem o receio de prejuízos catastróficos”, avalia Rocha. Um levantamento da Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CNseg) aponta que Santa Catarina é um dos estados que mais contratam essa proteção no país.



Apenas em 2023, o Seguro de Riscos Ambientais arrecadou cerca de R$ 6,5 milhões, atingindo um crescimento de 24% sobre o ano anterior. “A parceria com seguradoras pode proporcionar acesso à expertise e recursos para melhorar continuamente as práticas ambientais, fortalecendo a reputação da empresa e aumentando sua competitividade no mercado”, conclui a executiva da Genebra Seguros.



