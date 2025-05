CSC lança 'Domain Control Validation as a Service', otimizando a gestão do ciclo de vida de certificados

A CSC, provedora de segurança de domínio a nível empresarial e líder mundial em gestão de domínio, proteção de marca e soluções contra fraudes, anunciou hoje o lançamento da 'Domain Control Validation as a Service' (DCVaaS), uma oferta exclusiva criada para simplificar e agilizar processos de validação de certificados Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) para todos os seus clientes de certificados digitais CSC Trusted Secure.

A DCVaaS capacita os usuários com uma solução otimizada e centralizada para validar o controle de domínio, eliminando a necessidade de validações repetitivas durante as renovações de certificados. Ela reduz o tempo e o esforço de modo significativo necessários para gerenciar ciclos de vida de certificados, o que a torna uma ferramenta essencialàmedida que o setor avança rumo a períodos de validade de certificados mais curtos.

Este lançamento vem em um momento crucial para a evolução do setor de certificados digitais. Cabe destacar que o CA/Browser Forum anunciou que, a partir de março de 2026, os períodos de vida útil dos certificados e de reutilização da validação de controle de domínio (DCV) serão reduzidos para 200 dias. Estes períodos serão reduzidos anualmente, alcançando uma vida útil de apenas 47 dias e um período de reutilização da DCV de 10 dias até 2029. Além disto, a validação de e-mails WHOIS será interrompida em 15 de julho de 2025. Embora as mudanças visem aperfeiçoar a segurança e aumentar a agilidade, exigem soluções de validação alternativas e prontas para o futuro, que sejam em tempo real, escaláveis ??e compatíveis com os padrões.

Os principais benefícios da DCVaaS incluem:

Fluxos de trabalho de validação simplificados: A validação única elimina a redundância e melhora a eficiência.

A validação única elimina a redundância e melhora a eficiência. Emissão de certificados mais rápida: A validação em tempo real reduz atrasos em provisionar certificados digitais.

A validação em tempo real reduz atrasos em provisionar certificados digitais. Redução da carga administrativa: A gestão centralizada de registros de validação significa menos tarefas manuais.

A gestão centralizada de registros de validação significa menos tarefas manuais. Proteção contra as futuras mudanças do setor: Criada para oferecer suporte a tempos de vida mais curtos de certificados eàinterrupção da validação de e-mails WHOIS.

"A emissão de certificados digitais envolve processos específicos e uma quantidade considerável de trabalho. Quanto às renovações, as mesmas etapas precisam ser repetidas. A DCVaaS soluciona um grande problema na gestão de certificados: validações repetitivas e demoradas", disse Mark Flegg, Diretor Sênior de Tecnologia da CSC Security Products and Services. "A DCVaaS pode reduzir o tempo de processamento em mais da metade, permitindo que as empresas implantem certificados com mais rapidez do que nunca. À medida que a validação de e-mails WHOIS diminui e a vida útil dos certificados é reduzida, a DCVaaS ajuda as organizações a se manterem em conformidade, ágeis e adiante da concorrência."

Para saber como a 'Domain Control Validation as a Service' pode dar suporteàsua estratégia de gestão de certificados digitais, entre em contato com a CSC em cscdbs.com.

Sobre a CSC

A CSC é a provedora confiável de inteligência em segurança e ameaças escolhida pela Forbes Global 2000 e pelas 100 Melhores Marcas Globais (Interbrand®) com foco em segurança e gestão de domínio, além de marca digital e proteção contra fraudes. À medida que empresas multinacionais fazem investimentos significativos em sua postura de segurança, nossa plataforma DomainSecSM pode ajudá-las a compreender as omissões de segurança cibernética existentes e a proteger seus ativos digitais e marcas online. Ao aproveitar a tecnologia patenteada da CSC, as empresas podem consolidar sua postura de segurança para se proteger contra vetores de ameaças cibernéticas que visam seus ativos online e a reputação da marca, que ajudam as mesmas a evitar perdas devastadoras de receita. A CSC também oferece proteção de marca online, uma combinação de monitoramento de marca online e atividades de fiscalização, com uma visão multidimensional de diversas ameaças fora do firewall, visando domínios específicos. Serviços de proteção contra fraudes que combatem o phishing nos estágios iniciais do ataque complementam nossas soluções. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC possui escritórios nos EUA, Canadá, Europa e região da Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa multinacional capaz de operar onde quer que nossos clientes estejam, e alcançamos isto ao empregar especialistas em cada setor que atendemos. Acesse cscdbs.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250529007821/pt/

Joyson Cherian

W2 Communications

CSC@w2comm.com

Sala de Imprensa da CSC®