Fairfield lança site com foco em riscos financeiros

A Fairfield, corretora especializada em seguros e operações financeiras, anunciou o lançamento de seu novo site. Focado em aprimorar a experiência do usuário e fortalecer sua presença digital no setor, a plataforma integra soluções tecnológicas que permitem maior eficiência no atendimento e no acesso a informações relevantes para empresas que buscam mitigar riscos.



Entre as principais novidades, a nova plataforma incorpora ferramentas de inteligência artificial capazes de entender rapidamente as necessidades dos clientes. De acordo com Francisco Eduardo Broering Gomes, CEO da empresa, esse avanço facilita a distribuição de canais de atendimento especializados, promovendo agilidade e eficiência na resolução de demandas.



A reformulação também reflete um movimento estratégico para consolidar a marca no mercado nacional. “O site foi projetado para fortalecer o posicionamento digital da empresa, unindo aspectos do negócio a tendências contemporâneas de branding”, avalia. Segundo o CEO, a plataforma busca consolidar a empresa como uma referência no setor.



“Além de atender empresas de diferentes portes, a Fairfield tem como objetivo ampliar sua atuação com soluções direcionadas a sócios e executivos que necessitam de estratégias específicas em proteção financeira e performance de capital”, explica Gomes. Ele destaca, ainda, que a empresa seguirá monitorando o mercado em parceria com grandes players do setor, “garantindo que seu site e serviços permaneçam alinhados às melhores práticas nacionais e internacionais”.



Transformação digital no mercado de seguros

Em um cenário de constantes mudanças, a transformação digital tem sido apontada como fator essencial para o sucesso do mercado de seguros. De acordo com uma pesquisa da Concentrix Corporation, divulgada pelo portal Infor Channel, 80% dos entrevistados consideram a digitalização fundamental para a sobrevivência do setor.



O levantamento destaca ainda que as corretoras especializadas devem priorizar tecnologias que atendam às demandas dos clientes, incluindo análise de feedback baseada em IA, chatbots e ofertas de produtos altamente personalizadas.



A partir deste cenário, Gomes afirma que outro ponto central do novo site é o compromisso com a transformação digital no segmento de riscos financeiros. “A plataforma passa a oferecer conteúdos atualizados sobre o mercado de seguros, investimentos e finanças. Isso permite que clientes e parceiros tenham acesso a informações relevantes e confiáveis do mercado em um só lugar”, comenta. “Além disso desenvolvemos uma ferramenta de análise de crédito específica que poderá ser acessada pelo site e busca revolucionar a forma como as empresas obtêm informações sobre o comportamento financeiro dos seus clientes e prospecções”, acrescenta Gomes.



Ainda segundo a pesquisa, 67% dos executivos de seguros acreditam que suas infraestruturas de dados são altamente qualificadas, o que favorece o uso eficiente da inteligência artificial. No entanto, apenas 31% afirmam aproveitar plenamente as oportunidades de receita durante as interações com os clientes.



Esse dado reforça a necessidade de buscar maneiras mais eficazes de utilizar os dados coletados para gerar melhores resultados de negócios, o que torna ferramentas digitais e plataformas modernas, como o novo site da Fairfield, um diferencial estratégico no setor.



“Com essa modernização, reforçamos nosso compromisso de desenvolver soluções que auxiliem as empresas na tomada de decisão estratégica, fortalecendo a segurança e a eficiência no setor financeiro”, conclui o CEO.



Para saber mais, basta acessar: https://www.fairfield.com.br/