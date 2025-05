Andersen Consulting adiciona a Stratence Partners

A Andersen Consulting expande sua plataforma através de um acordo de colaboração com a Stratence Partners, firma de consultoria localizada no Reino Unido que presta assistência a empresas globais para melhorar a participação de mercado e impulsionar lucratividade através de excelência em precificação, otimização de estratégias, eficácia comercial e transformação digital.

Com uma abordagem impulsionada por resultados e um compromisso com a mudança sustentável, a Stratence Partners capacita os clientes através de uma combinação única de consultoria, gestão interina e serviços de treinamento, acompanhados por metodologias proprietárias e gestão de dados, ciência de dados (IA), ferramentas e soluções de sistemas.

"A colaboração com a Andersen Consulting é um passo empolgante para a nossa firma", afirmou Fernando Ventureira, gerente-administrativo da Stratence Partners. "Em nosso trabalho com clientes de alto escalação de todo o mundo, reconhecemos que as necessidades deles vão além da precificação estratégica e excelência operacional. Nossos clientes valorizam soluções completas da mais alta qualidade, e a forte reputação da Andersen e sua plataforma global integrada fazem deles o aliado ideal. Juntos, estamos bem posicionados para ajudar as organizações não só a se adaptar às mudanças, mas liderá-las, proporcionando clareza estratégica, excelência operacional e crescimento lucrativo".

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: "A expertise da Stratence na indústria e suas estruturas inovadoras são um complemento sólido para os nossos existentes recursos, não só em consultoria, mas também em termos tributários, jurídicos e de avaliação. Além de se encaixarem culturalmente, as capacidades do Fernando e da sua equipe fortalecem nosso modelo de serviços ininterruptos e multidimensionais".

A Andersen Consulting é um escritório global de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços, abarcando estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação em IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting se integra ao modelo de serviços multidimensionais da Andersen Global, proporcionando experiência de classe mundial em consultoria, tributação, jurídico, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todas as partes do mundo e presença em mais de 500 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria globalmente por meio de suas empresas-membro e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250528709449/pt/

