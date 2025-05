Smartly incorpora Reddit à sua plataforma de publicidade com tecnologia de IA

A Smartly, empresa de tecnologia de publicidade baseada em IA e reconhecida como líder no 'The Forrester Wave™: Creative Advertising Technologies', anunciou hoje a integração do Redditàsua plataforma unificada. Este lançamento permite que as marcas ativem, administrem e dimensionem campanhas do Reddit com a mesma automação, inteligência criativa e orquestração entre canais que definem o enfoque líder do setor da Smartly.

Com mais de 108 milhões de usuários únicos e ativos diariamente, e mais de 100.000 comunidades vibrantes, o Reddit é onde mais da metade das menções online sobre decisões de compra ocorrem (Brandwatch, Global, outubro de 2023 - março de 2024). À medida que a plataforma expande sua principal solução de compras, os Anúncios Dinâmicos de Produtos, a Smartly proporciona aos anunciantes ferramentas necessárias para envolver o público-alvo do Reddit, orientado por intenção, com precisão, agilidade e relevância criativa.

"Nossas comunidades prosperam com conversas reais e interesses compartilhados que são naturalmente comerciais, tornando o Reddit um lugar excepcionalmente poderoso para as marcas se conectarem com compradores ativamente atuantes", disse Jen Wong, Diretor de Operações do Reddit. "Através de nossa integração com a Smartly, os anunciantes podem aproveitar esta energia de modo eficiente, ao veicular campanhas oportunas, autênticas e alinhadasàintenção de compra existente no Reddit."

O Reddit se une ao crescente ecossistema de plataformas suportadas pela Smartly, que abrange CTV, mídias sociais e a web aberta, permitindo que anunciantes lancem e otimizem campanhas nos ambientes digitais mais influentes da atualidade. Esta integração marca mais um passo na missão da Smartly de unificar mídia e conteúdo criativo em um fluxo de trabalho exclusivo e inteligente, que transforma complexidade em clareza e potencial em desempenho.

"Ao integrar o Redditàplataforma Smartly, estamos ajudando as marcas a se conectar com a comunidade do Reddit com a criatividade adequada, no momento certo, com a velocidade e a agilidade necessárias para acompanhar o ritmo da conversa", disse Laura Desmond, Diretora Executiva da Smartly. "Nosso foco é combinar perfeitamente a autenticidade da mensagem, o reconhecimento da marca e o desempenho para impulsionar o crescimento dos negócios."

Sobre a Smartly

A Smartly é a empresa de tecnologia de publicidade com tecnologia de IA, classificada como líder no 'The Forrester Wave™: Creative Advertising Technologies'. Nossa plataforma unifica a criatividade e a mídia para produzir conteúdo criativo inteligente: ativos de imagem e vídeo dinâmicos e com base em dados, otimizados para ativação contínua em todos os canais. As marcas administram, otimizam e dimensionam campanhas de alto desempenho em um só lugar, com obtenção de resultados validados pela PwC, incluindo um retorno sobre investimento publicitário (ROAS) de 5,5x e economia de 42 minutos a cada hora. Com parcerias estratégicas nas principais plataformas de mídia, incluindo Amazon, Google, Meta, Pinterest, Reddit, Snap e TikTok, ajudamos empresas da Fortune 500 a veicular publicidade relevante com rapidez e escala. Acesse Smartly.io para saber mais.

Sobre a Reddit, Inc.

O Reddit é uma comunidade de comunidades. Criado com base em interesses, paixão e confiança compartilhados, abriga as conversas mais abertas e autênticas da internet. Todos os dias, os usuários do Reddit enviam mensagens, votam e comentam sobre temas que mais lhes interessam. Com mais de 100.000 comunidades ativas e cerca de 108 milhões de visitantes únicos e ativos diariamente, o Reddit é uma das maiores fontes de informação da internet.

