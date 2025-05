Diligent adquire Vault, marcando o início de uma nova era de ética e conformidade com tecnologia de IA

Diligent, líder de IA em soluções SaaS de governança, risco e conformidade (GRC), anunciou hoje a aquisição da Vault, uma solução de ética e conformidade com tecnologia de IA que capacita organizações a promover uma cultura de opinião aberta, mitigar riscos de conduta indevida e reforçar a conformidade. Ao reconhecer as limitações de sistemas de ética e conformidade obsoletos, esta aquisição representa um movimento rumo a uma nova era de integridade proativa. Ao integrar a tecnologia de ponta Speak Up da Vaultàplataforma GRC da Diligent, as organizações podem detectar riscos mais cedo, responder com mais rapidez e gerar maior confiança entre funcionários e partes interessadas.

A tecnologia de IA da Vault expande a capacidade da Diligent de atender empresas multinacionais com recursos de conformidade localizados, canais de denúncia multilíngues e assistência para cumprir regulamentações internacionais. Ao definir o padrão para ferramentas de conformidade integradas, intuitivas e eficazes, a Vault capacita os funcionários a relatar preocupações com segurança, enquanto proporciona às organizações o conjunto de investigação e informações necessárias para impulsionar mudanças significativas.

"Estamos empolgados em dar as boas vindasàequipe e aos clientes da Vault na Diligent. Esta aquisição reforça nosso profundo compromisso em aproveitar a tecnologia de IA de ponta para aperfeiçoar a transparência, a integridade e as práticas éticas em empresas multinacionais", disse Amanda Carty, Diretora Geral de Conformidade na Diligent. "Agora, podemos garantir que as organizações estejam equipadas com as ferramentas adequadas para cumprir de modo proativo leis em constante evolução, como a Diretriz de Denúncia de Irregularidades da UE e outras estruturas regulatórias ao redor do mundo, que reduz ainda mais sua exposição a riscos, enquanto forma uma cultura de integridade mais intensa."

Esta aquisição marca o início de um novo capítulo na tecnologia de ética e conformidade, que reforça a confiança e o compromisso dos funcionários ao garantir canais de denúncia seguros, confidenciais e fáceis de usar, como aplicativos móveis, plataformas web e linhas diretas com tecnologia de IA. As organizações agora contam com uma solução completa de conformidade e ética, com visibilidade de ponta a ponta das tendências de conduta indevida, o que faz com que os programas de conformidade sejam mais efetivos e defensáveis.

"Estamos extremamente animados em nos uniràDiligent. A Vault sempre expandiu os limites da tecnologia ética. Agora, com a Diligent, nossa plataforma inovadora pode chegar a um público mais amplo e realmente mudar o modo como as organizações formam culturas éticas e mitigam grandes riscos", disse Neta Meidav, Fundadora e Diretora Executiva da Vault. "Nossa nova oferta combinada será incomparável no mercado, e estamos na expectativa de transformar a maneira como a ética é tratada em todas as organizações."

Este anúncio ocorreu logo após a aquisição pela Diligent da Spark Compliance, empresa líder mundial especializada em criar programas de ética e conformidade, no início deste ano. Esta aquisição estratégica da Vault reforça o compromisso da Diligent em aproveitar a tecnologia de IA para dotar profissionais de GRC com as melhores soluções, a fim de realmente esclarecer riscos e elevar a governança.

A District Capital Partners atuou como consultoria financeira, e a Willkie Farr & Gallagher LLP atuou como consultoria jurídica da Diligent. A Raz. Dlugin & Co. atuou como consultoria jurídica da Vault.

A Diligent irá organizar um seminário online, O Futuro da Integridade Corporativa: Diligent + Vault Redefinindo Ética e Conformidade, na terça-feira, 3 de junho.Inscrições aqui.

Para saber mais sobre a aquisição da Vault pela Diligent, acesse https://www.diligent.com/vault.

Sobre a Diligent

A Diligent é líder de IA em soluções SaaS de governança, risco e conformidade (GRC), auxiliando mais de 1 milhão de usuários e 700.000 membros de conselho a esclarecer riscos e aprimorar a governança. A plataforma Diligent One oferece aos profissionais,àalta administração e ao conselho administrativo uma visão consolidada de toda a sua prática de GRC, para que possam gerenciar riscos com mais eficácia, desenvolver maior resiliência e tomar melhores decisões e com mais rapidez. Saiba mais em diligent.com.

Sobre a Vault

A Vault é líder em Integridade Ativa, modernizando os programas Speak Up com uma plataforma digital habilitada para IA para Speak Up, investigações e relatórios de dados. Como sistema operacional para integridade corporativa, a Vault atua como um centro de controle para gerenciar relatórios de conduta indevida, investigações e análises integradas, tudo a partir de uma solução central que forma uma cultura de opinião aberta em toda a empresa. A Vault é uma startup de tecnologia premiada que atraiu investimentos dos principais investidores de capital de risco, como a Gradient, o fundo de IA em estágio inicial do Google, e a Illuminate Financial.

