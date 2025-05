Supermercados Olímpica S.A. Transformam a Experiência nas Lojas com Self-Checkout da Toshiba e ELERA® Security Suite

A Toshiba Global Commerce Solutions tem orgulho de apoiar a Olímpica S.A., uma das maiores e mais reconhecidas redes de supermercados da Colômbia, em sua missão de modernizar e elevar a experiência dos clientes nas lojas. Sendo o primeiro varejista na América Latina a implementar a suíte completa de segurança ELERA® da Toshiba, a Olímpica S.A. fortalece a prevenção de perdas e melhora a segurança nas lojas por meio de reconhecimento de imagem com inteligência artificial e detecção comportamental nos checkouts. Ao adotar as soluções de Self-Checkout e segurança avançada da Toshiba, a rede ganha eficiência operacional e proporciona uma experiência de compra mais fluida e moderna.

“A Olímpica S.A. está revolucionando o varejo ao se uniràToshiba para contar com tecnologia de ponta, consultoria especializada e suporte completo em todas as etapas de implementação. Este projeto complementa nossos processos tradicionais de checkout, mantendo o atendimento caloroso e personalizado pelo qual somos conhecidos. Com os sistemas de self-checkout da Toshiba, buscamos enriquecer a experiência de compra oferecendo alternativas modernas e eficientes de pagamento, incluindo dinheiro, cartões ou métodos eletrônicos como QR Code,” afirma Omar Villamil, Gerente de TI da Olímpica S.A. “Estamos expandindo essa solução para mais lojas em todo o país, reforçando nossa estratégia de inovação e melhorando a experiência do cliente, sem abrir mão da qualidade do serviço.”

Com uma relação de confiança construída ao longo de décadas, a Toshiba trabalhou lado a lado com a Olímpica S.A. para entender suas necessidades específicas e fornecer soluções sob medida, que otimizam as operações das lojas e aumentam o engajamento dos clientes — tudo isso com integração perfeitaàinfraestrutura existente. A Olímpica S.A. também buscava melhorar o atendimento ao cliente com a redução das filas e a transformação de seus processos de pagamento. A suíte ELERA® Security utiliza tecnologias avançadas de inteligência artificial e visão computacional para aumentar a precisão das leituras, minimizar intervenções manuais e reduzir perdas por meio de um sistema de prevenção integrado no self-checkout. Essas soluções inovadoras otimizam a eficiência do checkout e permitem que os colaboradores das lojas se concentrem mais no atendimento ao cliente.

“Os varejistas hoje precisam equilibrar eficiência e inovação para atender às expectativas em constante mudança dos consumidores. A Olímpica S.A. precisava de uma solução que reduzisse o tempo de espera e modernizasse sua imagem, sem causar interrupções nos processos já existentes. Com a implementação do Self-Checkout e da ELERA® Security Suite da Toshiba, a Olímpica consegue otimizar o fluxo de clientes, melhorar a precisão dos pagamentos e oferecer uma experiência mais rápida,” declara Manuel Medecigo, Vice-presidente de Vendas da Toshiba Global Commerce Solutions. “Essa parceria reforça nosso compromisso com soluções inovadoras, escaláveis e personalizadas que apoiam o sucesso sustentável dos nossos clientes.”

O parceiro estratégico da Toshiba, Redsis, Redis y Sistemas Integrados, teve um papel fundamental na harmonização dos aspectos técnicos e comerciais do projeto, garantindo a integração eficiente com a infraestrutura de pagamento da Olímpica S.A. A expertise de mercado da Redsis, seu profundo conhecimento local e o relacionamento próximo com o cliente foram decisivos para o êxito do projeto. A forte presença local da Toshiba, com mais de 200 profissionais de engenharia e serviços em toda a Colômbia, aliadaàcompetência técnica da Redsis, asseguraàOlímpica S.A. um suporte contínuo e de alta qualidade.

Essa implementação bem-sucedida consolida a posição da Toshiba como parceira de confiança para varejistas em processo de transformação digital. A colaboração com a Olímpica S.A. estabelece um novo padrão sobre como o uso de tecnologias avançadas pode melhorar a eficiência operacional, aumentar a satisfação do cliente e preparar o negócio para crescer de forma sustentável.

Sobre a Olímpica S.A.:

Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. é uma das principais redes de supermercados da Colômbia, reconhecida por sua ampla presença nacional e compromisso com qualidade e inovação. Com mais de 70 anos de história, a Olímpica atende milhões de consumidores oferecendo produtos de alta qualidade e uma experiência de compra acessível e personalizada.

Sobre a Toshiba Global Commerce Solutions:

A Toshiba Global Commerce Solutions capacita o varejo a prosperar por meio de um ecossistema dinâmico de soluções e serviços mais inteligentes e ágeis, que permitem que os varejistas evoluam com resiliência para atender às novas gerações de consumidores e se adaptem às condições de mercado. Apoiados por uma organização global de colaboradores e parceiros dedicados, os varejistas ganham mais visibilidade e controle sobre suas operações, com flexibilidade para construir, escalar e transformar experiências de varejo que antecipam e atendem às necessidades em constante mudança dos consumidores.

A Toshiba Global Commerce Solutions é uma subsidiária integral da Toshiba Tec Corporation, listada na Bolsa de Valores de Tóquio.

